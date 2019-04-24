В Таджикистане на данный момент реализуются 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 31,9 млрд. сомони или $3,38 млрд, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом.

С начала нынешнего года началась реализация одного проекта на сумму 1,4 млрд сомони ($150 млн).

Более половины финансирования реализуемых проектов осуществляется на кредитной основе, 43% - на безвозмездной основе (грант), а доля вложения правительства Таджикистана и других источников составляет 4,3%.

Так, 16,6 млрд сомони ($1,7 млрд) в портфеле инвестиционных проектов составляют кредиты, 13,8 млрд сомони ($1,4) - гранты и 1,3 млрд сомони ($145 млн) – вложения правительства и других источников.

С начала реализации этих проектов до 1 апреля этого года освоена почти половина суммы от общего объема этих проектов – 15,4 млрд. сомони ($1,6 млрд.).

В частности, в первом квартале этого года освоено 670 млн сомони ($71 млн), что составляет 96% запланированного объема.

Реализуемые проекты финансируются Азиатским банком развития ($890 млн.), Всемирным банком ($580 млн.), Европейским банком реконструкции и развития ($506 млн.), Эксимбанком Китая ($480 млн.), Исламским банком развития ($150 млн.) и другими.

За счет этих инвестиций осуществляются 9 проектов в сфере образования и социальной защиты населения, 23 проекта в сельском хозяйстве и ирригации, 11 проектов в сфере энергетики, 16 проектов в транспортной отрасли, а также проекты в других отраслях.

Привлекут еще $777 млн.

Для реализации инвестиционных проектов правительство Таджикистана в ближайшие три года планирует привлечь около $777 млн. Эти средства будут привлекаться в рамках Программы государственных внешних заимствований на 2019-2021 годы.

Так, в 2019 году намечено привлечение $261,8 млн., в 2020 году - $255,9 млн. и в 2021 году - $258,6 млн.

Заемщиком по этим кредитам выступает правительство, однако фактическое обслуживание и возврат средств будет осуществляться хозяйствующими субъектами страны.

В качестве главных бенефициаров Программы в ближайшие три года рассматриваются Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Исламский банк развития и Азиатский банк развития.

Также ожидается финансирование государственных инвестиционных проектов от Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда развития, Экспортно-импортного банка Китая, Европейского инвестиционного банка и других доноров.

Все вышеуказанные финансовые институты предоставляют Таджикистану льготные кредиты.

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