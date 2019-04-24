Члены Совета Безопасности ООН, обсудив проблему сексуального насилия как инструмента ведения войны, приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости покончить с безнаказанностью за сексуальные преступления, укрепить механизмы их расследования и обеспечить оказание всесторонней помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от сексуального насилия.

По словам Спецпредставителя Германии и автора резолюции Кристофа Хойсгена, принятие документа стало «знаковым событием», сообщает Центр новостей ООН

В частности, в резолюции сделан серьезный акцент на необходимости привлекать к ответственности виновных в сексуальных преступлениях и оказывать всестороннюю поддержку их жертвам. Члены Совета предлагают целый ряд мер, призванных реализовать эти положения. Они также уделили внимание положению женщин, забеременевших в результате изнасилования, и судьбе детей, рожденных в результате насилия.

Однако, как сказал Хойсген, по настоянию «одного государства» из проекта были исключены ряд положений, в частности положение, касающееся оказания таким женщинам услуг в области репродуктивного здоровья – речь идет о праве женщины прервать нежелательную беременность.

Совет Безопасности также постановил укрепить механизмы отслеживания подобных преступлений и ужесточить санкции в отношении виновных в них.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва последовательно выступает «за искоренение этого омерзительного военного преступления».

«Любые виды насилия в отношении гражданских лиц в военное время абсолютно неприемлемы», - подчеркнул российский дипломат.

В то же время он отметил, что первоначальный проект резолюции, представленный Германией, содержал «неприемлемые положения».

«В предыдущем издании документ мог вывести мандат Совета за рамки поддержания мира и безопасности, расширял полномочия Генсекретаря и функции его Спецпредставителя по сексуальному насилию в конфликте», - сказал он.

По словам российского посла, нежелательные положения удалось исключить, что позволило России не блокировать принятие документа.

«Даже не пытайтесь выставить нас противниками борьбы с секс-насилием в конфликте, - предупредил Василий Небензя. - Наша позиция по данному вопросу остается жесткой и непримиримой – это зло должно быть искоренено. Но в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН мы не можем позволить использовать тематику секс-насилия в конфликте, манипулировать ею. Мы несем ответственность перед международным сообществом».

Тем не менее, большинство участников заседания, а в нем принимали участие Генсек ООН Антониу Гутерриш, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, лауреаты Нобелевской премии мира 2018 года Дени Муквеге Мукенгере и Надя Мурад, адвокат Амаль Клуни, соучредитель и руководитель Ливийского движения женщин Инас Милуд, считают принятый документ прорывом и надеются, что он поможет защитить женщин от насилия и добиться для них справедливости.

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