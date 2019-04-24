Вечером 23 апреля популярные в Таджикистане социальные сети Facebook, Instagram, Одноклассники, а также видепортал Youtube были заблокированы.

Об ограничение доступа к социальным сетям первыми сообщили пользователи Facebook.

«Фейсбук опять заблокировали? Без VPN я не мог зайти, у всех так? А в этот раз причина в чём? Вроде распоряжение антимонопольной службы отменили и все радуются, что интернет не подорожал», - написал один из пользователей сети.

Через некоторое время заблокированными оказались и другие - Instagram, Одноклассники и Youtube. Социальная сеть Вконтакте пока остаётся доступной.

У жителей Таджикистана также возникли проблемы с отправкой голосовых сообщений в мессенджере WhatsАpp.

Некоторые пользователи жалуются, что доступ был ограничен и к некоторым анонимайзерам, посредством которых можно заходить на заблокированные соцсети и новостные сайты.

Также в Таджикистане недавно заблокировали Яндекс Дзен, ресурс от Яндекса, где информационные агентства размещали свои новости.

Сотовые операторы на жалобы абонентов в call-center сообщают, что есть проблемы с доступом к соцсетям, но перебои происходят по независящим от них причинам.

В службе связи Таджикистана «АП» сообщили, что блокировка социальных сетей и новостных сайтов не зависит от них.

Пока нам не удалось связаться с Единым коммуникационным центром, чтобы получить официальный комментарий. Но ранее в ЕКЦ «АП» сообщали, что они только предоставляют интернет.

«Мы только предоставляем интернет своим клиентам. Блокировка и разблокировка сайтов от нас не зависит. Это могут делать и без нас», - сообщили в ЕКЦ в ноябре 2018 года.

Блокировка без причин и объяснений

В Таджикистане за последний год регулярно блокируются соцсети и новостные порталы, в том числе сайты «Азия-Плюс» и Радио Озоди.

Социальные сети и ряд новостных сайтов были заблокированы в августе этого года после теракта в Дангаринском районе, в результате которого погибли иностранные туристы. В начале ноября и января социальных сетей и новостных сайтов заблокировали в связи с ситуацией в Хороге.

Причина блокировки сайта Asia-plus остаётся неизвестным. На официальные запросы медиа-холдинга сотовые операторы и интернет-провайдеры сообщают, что сайт блокируется не с их стороны.

Служба связи при правительстве Таджикистана в своем официальном ответе на запрос «Азия-Плюс» ответила, что «со стороны ЕКЦ (Единого коммуникационного центра, - ред.) доступ к этому сайту не заблокирован».

Между тем, сама редакция «Азия-Плюс» не получала никаких официальных и неофициальных объяснений причины закрытия сайта.

По словам экспертов отрасли, помимо Службы связи блокировку интернет-ресурсов в Таджикистане с недавних пор технически имеют возможность осуществлять и некоторые силовые ведомства.

"Блокировка не дает эффекта"

По мнению медиатренера и блогера Рустама Гулова блокировка соцсетей и сайтов новостных агентств только просвещают и повышают цифровую грамотность интернет-пользователей Таджикистана.

«Они, конечно, не проводят никаких обучающих мероприятий, но своими блокировками популярных сайтов и соцсетей мотивируют граждан искать решение своих проблем, использовать различные методы обхода блокировок», - ранее сообщил он в интервью «АП».

По словам Гулова, люди могут и не разбираться в технологиях, не знать разницы между VPN и анонимайзерами, им достаточно знать, что существуют сайты, программы и приложения для компьютеров и смартфонов, при использовании которых можно зайти на заблокированные сайты.

«Блокировка не даст ровным счетом никакого эффекта. И без того медленный интернет просто станет еще медленнее. Но люди не перестанут заходить на заблокированные сайты в целом и в социальные сети, в частности. Люди используют их для получения информации и новостей, общения с друзьями и коллегами, проводят в них свободное время и даже зарабатывают деньги. И блокировка доступа сравнима с вмешательством в частную жизнь. И вполне естественно, что из-за блокировки, которую спокойно можно обойти, люди не откажутся от привычки проводить время на любимых ресурсах», отметил он тогда.

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