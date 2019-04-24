Глава КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде приехал в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Ожидается, что переговоры глав государств состоятся 25 апреля.
Встреч пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском. В ходе встречи стороны намерены обсудить решение ядерной проблемы Корейского полуострова согласно «дорожной карте» по денуклеаризации КНДР и вопросы экономики, передает Коммерсантъ.
Это первый визит Ким Чен Ына в Россию с его вступления в должность в 2011 году, а также первая встреча с Владимиром Путиным.
«Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию», - сказал Ким Чен Ын на пограничной станции Хасан по пути во Владивосток.
Глава КНДР сказал, что его отец Ким Чен Ир «питал любовь к России», и действующий лидер, следуя традициям, хочет укрепить сотрудничество между странами.
«Надеюсь, что и в будущем буду посещать вашу страну, основываясь на дружественных отношениях с вашим президентом», - сказал он.
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