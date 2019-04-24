Ровно десять лет назад, 24 апреля 2009 года, Таджикистан объявил о переходе на энергосберегающие лампы. Каждый из нас знает о том, что выбрасывать лампы-экономки в мусорный бак нельзя – это вредно для людей и окружающей среды.

Но на всякий случай подготовили карточки, в которых рассказываем, куда девать перегоревшие лампочки, если вы не совсем уверены, что делаете это правильно.

Энергосберегающие – это какие?

Энергосберегающими называют люминесцентные лампы. Они представляют собой стеклянную трубку, прямую или согнутую в спираль, в которой электрический разряд в парах ртути создает излучение. Это излучение преобразуется в видимый свет с помощью люминофора, нанесенного на стеклянные стенки лампы.

Эти лампы служат дольше, чем обычные лампы накаливания, дают рассеянный свет и имеют несколько оттенков. Также световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше по сравнению с обычной лампочкой при одинаковой мощности.

Фото Asia-Plus

Но в то же самое время лампы-экономки содержат опасные вещества, именно поэтому нуждаются в специальной утилизации.

Что за опасные вещества?

Пары ртути. По гигиенической классификации ртуть относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество). Даже небольшая компактная лампа содержит 2-7 мг ртути. Максимальное содержание вещества в лампе может достигать 46 мг. Большая опасность кроется в том, что с каждым годом таких источников света выпускают все больше - они в каждом доме, в каждом офисе, на каждом предприятии. И срок службы их когда-то заканчивается.

Поврежденные лампочки способны выпускать ртуть в окружающую среду. По этой причине выбрасывать их следует, не разбивая. 99% ртути обычно содержит фосфор, в особенности в светильниках, срок использования которых подходит концу.

На упаковке такой лампы есть значок-предупреждение, что отработанную лампочку из-за содержания ртути нельзя выбрасывать в мусорный бак, поскольку бытовые отходы вывозят на полигон, где в течение многих лет будут выделяться в окружающую среду ядовитые пары.

Если выбрасывать в мусорный бак нельзя, то как от такой лампы избавиться?

На Западе стоят отдельные контейнеры для сбора такого мусора, а также специальные пункты, в которых можно оставить перегоревшие лампы.

У нас же такой спецпункт с установкой по утилизации есть только в Худжанде. Раньше еще был в Душанбе, на полигоне (10 км автотрассы Душанбе-Вахдат по ул. Каратегинской), но, увы, поломался. Поэтому специальные службы принимают их столице (на том же полигоне) и отправляют в Худжанд для утилизации. Правда, до специальных служб надо дойти самим.

Ожидается, что в этом году такое оборудование появится и в Бохтаре, а для ввода в эксплуатацию аналогичного оборудования в Хороге правительство пока только ищет инвестора.

С 2011 года по 2018 год у населения, предприятий и учреждений по всему Таджикистану собрано 432 тысяч 185 штук использованных ламп.

А что же делать людям, у которых одна-две лампы?

Самое время проявить активную гражданскую позицию. Соберите не только свои лампы, но заодно у родственников и соседей, и отвезите их в место приема, на полигон. А позже делайте это по очереди с соседями.

Фото Asia-Plus

Если вы работаете на предприятии или в крупном офисе, поинтересуйтесь у электриков, куда они девают негодные лампы. Вполне вероятно, что узнаете полезную информацию о том, что лампы собирают в контейнер и сдают раз в полгода специальной фирме, занимающейся утилизацией таких отходов. Отнесите и свои в тот же контейнер. Обычно это только приветствуется.

Чем чревата неправильная утилизация энергосберегающей лампы?

Использованные ртутные лампочки относятся к чрезвычайно опасным отходам. Поэтому бросать перегоревшую либо поврежденную лампочку в контейнер с бытовыми отходами либо мусоропровод категорически запрещается. В подобных осветительных приборах находятся тяжелые металлы, поэтому их транспортировку и переработку должна осуществлять лишь лицензированная организация.

Если ртутьсодержащие лампы будут попадать вместе с бытовыми отходами на свалку, это грозит катастрофой для окружающей природы. При попадании ядовитых веществ, находящихся в составе таких лампочек, в окружающей среде загрязняется всё, что находится вблизи: почва, атмосфера, вода и биосфера.

Кроме загрязнения окружающей среды ртуть в больших дозировках попадает в организмы людей с продуктами питания. При отравлении ртутью у человека поражаются органы нервной, пищеварительной, легочной, почечной и иммунной систем.

Что делать, если лампа разбилась в квартире?

Если люминесцентный осветительный прибор разбился в квартире, следует вывести из комнаты всех присутствующих. Затем закройте дверь в опасную комнату либо плотно задрапируйте вход при помощи штор, чтобы пары ртути не распространялись по всему жилищу.

Это помещение следует проветрить в течение получаса, но без создания сквозняка. Сбор осколков осуществляется в марлевой повязке и резиновых перчатках. Собранные остатки лампочки нужно высыпать в плотно закрывающуюся емкость с водой и убрать в пакет. Затем позвоните в ЖКХ либо КЧС для уточнения, как утилизируется опасная продукция.

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