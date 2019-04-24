Два дня на улицах Душанбе активисты собирали подписи под обращение к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону об отмене решения Антимонопольной службы по повышению цен на интернет и другие услуги мобильных операторов.

Неизвестно повлияло ли их действие на отмену распоряжение или нет, но вечером 23 апреля президент Таджикистана отменил распоряжение Антимонопольной службы.

Сотовые операторы уже начали возвращать абонентов на прежние тарифы и оказывать услуги по прежним ценам.

Фото: Соцcети

А мы решили узнать у активистов, откуда появилась это идея, как они собирали подписи и кто им помещал на этом пути. Так как такой путь протеста к отмене распоряжение государственных структур в Таджикистане было впервые.

Не первое обращение

Это не первый раз, когда инициатор этой акции Шахло Ибрагимова собирает подписи под обращением к должностным лицам.

«В июле прошлого года я ходила на приём к мэру столицы с просьбой защитить девочек и женщин от хамского отношения и оскорбительных «комплиментов» со стороны мужчин на улицах города. Там приняли меня и посоветовали собирать подписи под обращением. Я вышла на улицу и начала собирать подписи. В итоге я собрала более 20 подписей и сдала в мэрию. Через какое-то время мне позвонили и сообщили, что по моему обращению мэр принял решение, и проводятся рейды на улицах Душанбе», - рассказала активистка.

По её словам, она работает с иностранными компаниями через интернет, который ей оплачивает работодатель. Но она не могла остаться на стороне, подумав о родителях, детях и родственниках.

«Я решила написать обращение к президенту страны, так как это было не его решение. Я посоветовалась с юристами и решила снова собирать подписи. На улицах Душанбе я собрала более 40 подписей. Потом я выложила пост об этом на своей страницы в Facebook. Люди откликнулись и так началась акция. Я не ожидала такой поддержки и откликов», - сообщила Ибрагимова.

По её словам, люди сами предлагали помощь в сборе подписей, но некоторые столкнулись с трудностями.

Студентов грозили отчислить

Шахло Ибрагимова сообщила, что девушка, которую вчера хотели отчислить из РТСУ, её племянница, и она помогала ей в сборе подписей.

«Днём ранее она спросила разрешения собирать подписи, я разрешила. Она собрала подписи и на бумаге, на которой вверху было написано РТСУ. Кто-то из активистов выложил фотографию этой бумаги в сеть. Кто-то позвонил в ВУЗ и сообщил, что ваши студенты собирают митинги. Руководство собрала 12 студенток, которые поставили подпись, и сообщило, что отчислит их», рассказала Шахло.

По её словам, её племянница взяла всё на себя.

«Её продержали в деканате 3 часа и отпустили после того, как она пошла к ректору и объяснила ситуацию. Я тоже сказала ректору, что они совершеннолетние, это их позиция, им необходим интернет для учёбы. Никаких давлений не было, он просто провёл беседу с учащимися. Он попросил больше не привлекать студентов, чтобы не было у них проблем и обещал, что не будет отчислять никого и даже выговора не будет», - рассказала активистка.

Шахло Ибрагимова Фото: Радио «Озди»

В коротком интервью «АП» представитель РТСУ подтвердил, что «действительно никого из студентов отчислять не будут». Они не стали комментировать вчерашний инцидент.

Правоохранители отняли бумаги, люди боялись

Ещё одна из активисток сообщила «АП», что правоохранительные органы начали вмешиваться в процесс сбор подписей в одном из салонов красоты: они отобрали лист обращения с подписями и документы сотрудницы салона.

«Девушка из салона красоты попросила отправить обращение, чтобы она тоже собирала подписи. Но, по ее словам, пришли сотрудники 4 отдела МВД и забрали листы и копию её паспорта, - сообщила Шахло. - Насколько я знаю, у нее требовали сообщить об инициаторе акции. Она сообщила, что не знает, просто решила помочь в сборе подписей. Потом она написала объяснительную, ей вернули документы и отпустили», - рассказала Ибрагимова.

По словам активистки, после сообщения о задержании девушки из салона, некоторые люди попросили убрать их подпись и адрес из списка.

Она также сказала, что её номер был во всех постах в Facebook, но никто не звонил и не оказывал давление.

«Несмотря на все трудности, мы собрали более 300 подписей и вчера вечером по почте отправили в приемную президента. Я не знаю, насколько это подействовало на решение, но мы старались», сообщила Шахло Иброгимова.

Шахло Ибрагимова поблагодарила всех, кто были вместе с ней, поддержали её, помогли собрать подписи.

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