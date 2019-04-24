Таджикистанцы в соцсетях и на странице «АП» в Facebook благодарят президента за отмену распоряжения Антимонопольной службы о повышении стоимости мобильных услуг.

«Настоящая "Пасха". Интернет умер. Интернет воскрес», - комментирует пользователь Шухрат Шарипов.

Другой фейсбукчанин Сино Дустмамадов считает, что отмена распоряжения Антимонопольной службы является результатом сплоченного гражданского акта протеста.

«Да здравствует гражданское общество. P.S. я неделю с дочкой не общался из-за этой дурацкой идеи. Надеюсь, ответственных лиц посадят надолго», - говорит он.

Другие комментаторы благодарят президента за отмену «антизаконного распоряжения».

«Уважаемый наш отец народа спасибо, что отменил цены на интернет», - пишет пользователь ФБ Максуда Шарипова.

«Господин президент - МОЛОДЕЦ!!!», «Дай бог здоровья нашему любимому президенту», «Урааа! Отличная новость! Горжусь нашим президентом!!!», «В Москве все рады и очень признательны нашему Президенту!!!», «Спасибо за понимание и поддержку мы гордимся Вами» - именно так пользователь Facebook благодарят главу государства за отмену распоряжения о повышении цен на интернет и мобильные услуги.

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