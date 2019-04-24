Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня официального опубликования, передает РБК.
В соответствии с документом право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется «лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина.
Желающие получить российское гражданство должны подать в подразделения МВД России (перечень определяется ведомством) соответствующее заявление, приложив к нему удостоверяющий личность документ, выданный властями ДНР или ЛНР с отметкой о проживании на территории региона (такие документы признаются на территории России с февраля 2017 года), а также иные необходимые документы.
На рассмотрение заявлений уполномоченным органам отводится три месяца, гражданство России приобретается заявителями со дня принятия положительного решения.
Поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», позволяющие президенту предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года. В соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом.
Численность населения ЛНР и ДНР, согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек.
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