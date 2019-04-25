24 апреля селевой поток унес жизни двух жителей Файзабадского района. Оба погибших пасли скот.

Один из скончавшихся – 54-летний житель кишлака Сайидон Файзабадского района Махсуми Саид. Второй погибший - 14-летний подросток.

Еще один человек погиб на 155 км автодороги Душанбе-Чанак: 40-летний пассажир автомашины марки Toyota Prado, следовавшего в город Худжанд, погиб в результате камнепада. Тело погибшего из блокированной машины извлек спасательный отряд быстрого реагирования КЧС по Зеравшанской зоне районов.

За минувшие сутки селевые потоки стали причиной схода камнепадов на разных участках этой автодороги. Кроме того, камнепады и селевые потоки были зарегистрированы на участке автодорог Душанбе-Дарваз, Душанбе-Рашт-Ляхш, а также на территории Горной Матчи Согдийской области. На данный момент все дороги расчищены и работают в штатном режиме, но сохраняется высокая опасность схода камнепадов и селей.

Между тем, в целях снижения риска стихийных бедствий, решением комиссии по ЧС района Рудаки принято решение об эвакуации населения 5 сел джамоата имени М. Турсунзода и 2 сел джамоата Зайнабобод в безопасные места.

Также, решением городской комиссии Гиссара из опасных участков села Кухнабой были эвакуированы 60 семей. Всего было эвакуировано около 6 тыс. населения, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

По данным Агентства по гидрометеорологии страны до конца апреля на территории страны сохранится неустойчивая погода и интенсивные осадки. В связи с предстоящими осадками продолжается интенсивное таяние снега в горах, которое провоцирует размывание почвы и их движение, повышению уровня воды в реках, водоемах, а также обвалы и размывы береговой линии рек и озер. В результате осадков сохраняется высокая опасность схода лавин, селей и камнепадов.

В этой связи, Комитет в очередной раз убедительно просит граждан соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от походов в горы, сбора грибов и других сельхозкультур, растущих в горных местностях. Обращаясь к чабанам, КЧС не рекомендует разбивать лагерь в русле или на берегу горной реки.

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