По столичной улице Ахмади Дониш 24 апреля примерно в 21 часов взорвался коммуникационный колодец.

Взрыв произошел в результате того, что коммуникационный колодец, через который проходят высоковольтные электрические кабели, заполнился дождевой водой, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

От короткого замыкания в электрических кабелях произошел взрыв, люди не пострадали.

На месте взрыва колодца по ул. Дониш Фото МВД РТ

Взрывом разрушено порядка пяти метров пешеходной дороги.

Для ликвидации последствий на место происшествия прибыли сотрудники водоканала города Душанбе, “Барки точик” и спасатели отряда быстрого реагирования по городу Душанбе.

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