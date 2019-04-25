По столичной улице Ахмади Дониш 24 апреля примерно в 21 часов взорвался коммуникационный колодец.
Взрыв произошел в результате того, что коммуникационный колодец, через который проходят высоковольтные электрические кабели, заполнился дождевой водой, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
От короткого замыкания в электрических кабелях произошел взрыв, люди не пострадали.
Взрывом разрушено порядка пяти метров пешеходной дороги.
Для ликвидации последствий на место происшествия прибыли сотрудники водоканала города Душанбе, “Барки точик” и спасатели отряда быстрого реагирования по городу Душанбе.
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