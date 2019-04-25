Депутаты Верховной рады Украины в четверг, 25 апреля приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который закрепляет исключительные права украинского перед остальными языками в стране, передает Euronews.

Решение поддержали 278 депутатов, при минимально необходимых 226.

Положения документа предусматривают, что теперь все граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

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Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов за несоблюдение закона.

На сферу личного общения действие закона не распространяется.

В 2012 году на Украине приняли закон о языковой политике, который закреплял за русским языком статус регионального в ряде областей. После смены власти в стране в 2014 году Верховная рада отменила этот закон.

Помимо русского, языками меньшинств на Украине являются также крымско-татарский, румынский (в Закарпатской и Черниговской областях), венгерский (в Закарпатье) и болгарский (в Одесской области). 

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