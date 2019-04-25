В городе Конаково Тверской области открылся II Конгресс евразийских СМИ, который собрал журналистов из шести стран-участниц Евразийского банка развития (ЕАБР).
В нем принимают участие около 70 представителей ведущих СМИ государств – участников ЕАБР, а также руководство банка, представители ЕЭК, эксперты.
На пленарном заседании были обсуждены вызовы и возможности для ЕАБР в условиях геоэкономической неопределенности.
Речь, в частности, шла о прогрессивных инструментах внешнеторговой политики, эффектах и потенциале заключенных торгово-экономических соглашений, развитии промышленной кооперации и создании евразийских брендов.
Открывая форум, председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов рассказал об итогах деятельности банка в 2018 году и о перспективах расширения операций ЕАБР на новые страны.
В перспективе, по его словам, в качестве новых членов банка они были бы рады видеть Узбекистан.
Относительно использования инвестиционного потенциала ЕАБР он напомнил о недавнем выделении кредита на реконструкцию Нурекской ГЭС
Проект соглашения о предоставлении Евразийским фондом стабилизации и развития, средствами которого управляет ЕАБР, кредита в размере $40 млн для реабилитации Нурекской ГЭС планируется подписать в ближайшее время. В рамках соглашения предусматривается приобретение, поставка, установка и ввод в эксплуатацию шести однофазных автотрансформаторов взамен аналогичного оборудования, выработавшего срок службы и находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. Финансирование предоставляется на 20 лет, включая 8 лет льготного периода по уплате основного долга.
Аналитик отдела экономического анализа ЕАБР Айгуль Бердигулова, говоря о прогнозах, рассказала, что рост ВВП Таджикистана в 2018 г. ускорился до 7,3% в результате более высокой инвестиционной и потребительской активности.
«Государственные программы инфраструктурного развития продолжают оказывать поддержку инвестиционному спросу и формируют основу экономического роста. Инфляция вошла в целевой коридор 7% (±2 п.п.) во второй половине 2018 г., составив 5,4% на конец года, - сказала она. - В прогнозируемом периоде ожидается стабилизация темпов экономического роста около 7%. Поддержку экономике продолжит оказывать инвестиционный импульс. Темпы расширения потребительского спроса несколько замедлятся в условиях более медленного роста притока денежных переводов. Динамика инфляции будет зависеть от складывающейся конъюнктуры на мировых рынках продовольствия».
Кроме этого, по ее словам, текущая монетарная политика Национального банка может выступить в роли одного из факторов, способствующих удержанию инфляции в пределах целевого коридора
ЕАБР – международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами – участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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