Подготовили для вас все цифры по производству, экспорту и тарифам таджикской электроэнергии.
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Если посчитать по тарифу только для населения и то 19,7 миллиард квт.ч. будет более 3-х миллиардов сомони, не считая коммерческие и экспортные тарифы.
Вопрос в заголовке неправильный. Нужно было ставит его иначе: сколько было своровано на продаже света?
АП не света а электричества, свет не продается и не экспортируется, это не возможно. Закон физики однако.
"Мы все довольны". Как прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
Серебро в кармане, золото в уме. Баходур Усмонов пробился в финал чемпионата Азии по боксу
Над какими животными в Таджикистане ставят опыты?
Дорогу Душанбе-Худжанд расчистили и открыли
AmCham: Усовершенствование налоговой политики является важным инструментом для привлечения инвестиций
Журналисты шести стран-участниц ЕАБР собрались в Конаково на конгресс
Папины дочки. Об известных дочках известных отцов
Таджикские школьники завоевали 22 медали на международном конкурсе INFOMATRIX-2019
Этнос, фьюжн и джаз: В Душанбе открывается этно-джазовый фестиваль
Рада приняла закон об украинском языке как единственном государственном
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Abbosbek Vohidov1 час назад
Продавайте в Узбекистан еще дешевле. Нам это выгодно(узбекистанцам):-)
Илхомиддин2 часа назад
Если посчитать по тарифу только для населения и то 19,7 миллиард квт.ч. будет более 3-х миллиардов сомони, не считая коммерческие и экспортные тарифы.
Имомназар2 часа назад
Вопрос в заголовке неправильный. Нужно было ставит его иначе: сколько было своровано на продаже света?
Patriot3 часа назад
АП не света а электричества, свет не продается и не экспортируется, это не возможно. Закон физики однако.