После устранения последствий стихии на дороге Душанбе-Худжанд движение транспорта с двух сторон разрешено, сообщает пресс-служба филиала компании IRS в Таджикистане.
Между тем, как отмечает пресс-служба, угроза камнепадов и оползней сохраняется из-за продолжающихся осадков.
«В настоящее время дорога полностью расчищена от камней, техника продолжает работать. Но из-за обильных осадков, в частности, снегопада в некоторых местах, сохраняется угроза камнепадов и оползней. Поэтому просим водителей быть осторожными», - сказал пресс-секретарь компании Далер Мерганов.
По его словам, на каждых двух километрах дороги работают сотрудники компании по расчистке дорог и помогают водителям в случае возникновения трудностей.
Дорога Душанбе-Худжанд была закрыта со вчерашнего дня из-за погоды: проливные дожди привели к сходу селей и камнепадов.
Между тем, по данным КЧС, камнепады и сели были зафиксированы и на других автодорогах: Душанбе-Дарваз, Душанбе-Рашт-Ляхш и на трассах Согдийской области.
В этой связи, Комитет убедительно просит без особой нужды не ездить по горным дорогам страны.
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Гость1 час назад
Неужели так трудно выполнить защитные мероприятия? Ну каждый год одно и тоже. Одно и тоже. Ну хотя бы сетку установить можно? Ну хоть какую то видимость заботы о гражданах и о сохранении дорожного покрытия. Или потом расчищать лучше? Стоит трасса. Движения нет. Это миллионные потери. Шесть платных постов. С каждой машины больше 100 сомони только в одну сторону. Куда идут деньги? Сотни машин ежедневно вносят плату. Ща что? За разбитую дорогу и стояние в пути?