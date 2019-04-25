Владимир Путин и Ким Че Ын на приеме после переговоров

Ким Чен Ын и Владимир Путин провели сегодня, 25 апреля, переговоры в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

Как сообщают СМИ, сначала Путин и Ким Чен Ын поговорили наедине - почти два часа вместо запланированного одного, а затем встреча продолжилась в расширенном составе. Всего переговоры продолжались около трех с половиной часов.

«Итогами переговоров мы все довольны - я и мои коллеги. Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня. Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник», - цитирует Путина BBC.

Фото ТАСС

Путин сообщил, что обсуждал с главой КНДР санкции, отношения между США и КНДР и денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом он сказал, что обсудить встречу с Ким Чен Ыном с американским руководством по его просьбе.

«Здесь нет никаких секретов: позиция России всегда открыта, нет никаких заговоров. Более того, председатель Ким Чен Ын сам просил проинформировать американскую сторону о своей позиции», - отметил Путин.

По сообщениям СМИ, лидер Северной Кореи никаких заявлений после переговоров не делал. И по итогам встречи двух лидеров не планировалось ни совместных заявлений, ни подписания документов.

После переговоров в расширенном составе делегации отправились на торжественный прием.

На торжественном приеме главы России и КНДР обменялись тостами и подарками. Владимир Путин поднял бокал белого вина «за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих», - передает Медуза.

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту традиционный корейский меч, а Путин преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.

Фото РИА Новости

"Когда не было современного вооружения, использовали такие мечи — они олицетворяют силу, мою душу и нашего народа, который поддерживает вас", - сказал Ким Чен Ын, вручая подарок, сообщает РИА Новости.

Поскольку дарить оружие считается плохой приметой, лидеры символически обменялись монетками.

Фото РИА Новости

Для гостей приема был организован концеррт, где исполнили классические русские и корейские песни и хореографические номера: «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Танец маленьких лебедей», «Танец с саблями», «Великий полководец», «Корейский танец с веерами» и «Москва — Пхеньян».

После концерта Путин лично проводил Ким Чен Ына до его лимузина.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне на своем легендарном бронепоезде. Для него это первая встреча с Путиным и первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году.

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