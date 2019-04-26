Молодые госслужащие из министерств и ведомств, вузов, а также Исполнительного аппарата президента прошли двухнедельное обучение в КНР - в штаб-квартире компании Huawei в Пекине и в Шеньчжене. Для них также была организована культурная программа.

Церемония вручения сертификатов по итогам участия в социальном проекте компании Huawei - Seeds for the Future («Семена будущего») прошла сегодня, 26 апреля, в столичной гостинице Hilton Dushanbe.

В ней приняли участие директор компании Huawei в Таджикистане Цуй Фэн, заместитель министра образования Таджикистана Фатхиддин Усмонзода, представитель Службы связи Таджикистана Махбуба Бадриддинова, Таджикского национального университета Илхомиддин Махмадиев, участники проекта, а также представители СМИ.

«В рамках меморандума, подписанного между правительством Таджикистана и компанией Huawei, в течение 5 лет молодые специалисты из Таджикистана смогут пройти двухнедельные курсы обучения по ИКТ в Китае по нашему глобальному проекту «Seeds for the Future» - «Семена будущего», — отметил Цуй Фэн.

По его словам, данный проект запущен в 2016 году и уже 3-й год молодые специалисты из государственных органов повышают свои навыки в штаб-квартире компании в Шеньчжене и Пекине. В течение двухнедельного обучения по ИКТ специалисты могут ознакомиться с новейшими технологиями и пройти практику в современных лабораториях компании.

«Huawei является основным партнером компаний «Мегафон», «Вавилон-М», «Билайн», «Tcell», которые в последние годы стремительно развивают информационно-коммуникационные технологии в Таджикистане. Мы также сотрудничаем со Службой связи и совместно развиваем ИКТ в Таджикистане. Они способствуют развитию и улучшению системы ИКТ, разрабатывают инновации в этой отрасли и применяют накопленный опыт на практике», - добавил глава компании в Таджикистане.

«В лабораториях штаб-квартиры компании Huawei мы изучали 5G и его отличие от других технологий. Я думаю, что эта технология вполне может изменить нашу повседневную жизнь, потому что используя технология 5G и IoT мы можем увидеть умные дома, умные машины, умные поезда, умное сельское хозяйство и тд. Эту технологию также можно применять для дистанционного мониторинга и контроля параметров датчиков и своевременного получения информации о посевных площадях Таджикистана. То есть для развития сельхоза это самый подходящий инструмент», - поделилась своими впечатлениями об обучении и культурной программе в Китае одна из участниц проекта из Таджикского технического университета Рисолат Бандишоева.

Стоит отметить, что цель социального проекта Seeds for the Future компании Huawei заключается в расширении кадрового потенциала ИКТ в Таджикистане для развития местной телекоммуникационной отрасли.

«Министерство образования Таджикистана и Китая поддерживают тесное связи в сфере образования. Каждый год мы отправляем сотни наших студентов по различным программам в ведущие вузы Китая. Очень отрадно, что активную позицию в сфере образования также занимают и такие частные компании как Huawei, внедряя свой социальный проект «Семена будущего», - сказал замминистра образования Фатхиддин Усмонзода.

По его словам, радует еще и то, что такие обучающие программы содержат еще и культурные программы, которые, несомненно, обогащают личное мировоззрение и кругозор.

В этом году краткосрочное обучение в рамках проекта Seeds for the Future в Китае прошли 10 молодых специалистов из государственных ведомств, которым были вручены сертификаты компании Huawei.

В настоящее время проект Seeds for the Future реализуется более чем в 125 странах мира.

О компании Huawei

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году.

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