Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров сегодня подверг резкой критике работу Антимонопольной службы Таджикистана.
Он заявил, что Антимонопольная служба своим необдуманным решением о поднятии тарифов для пользователей интернета взбудоражила население страны.
«Вы своим необдуманным решением в течение одного месяца сделали Таджикистан «главным героем» СМИ мира, вы подвели главу государства», - заявил спикер.
По его словам, министерствам и ведомствам страны, прежде чем поднимать цены на те или иные услуги, «особенно социального сектора» стоит задуматься.
«Когда Таджикистан станет развитым и богатым, его население будет жить без проблем, тогда можно бесконечно поднимать цены, сейчас этого мы не можем позволить себе», - заявил спикер.
Напомним, Антимонопольная служба Таджикистана инициировала повышение цен на интернет в Таджикистане.
Согласно ее распоряжению №31 от 4 марта 2019 года, с 18 апреля для всех сотовых операторов Таджикистана была введена линейка единых тарифов на мобильные услуги.
Служба также обязала мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета не менее 5 дирамов без учёта налогов, в связи с чем цена одного гигабайта интернета должна была подняться до 63 сомони против 30-35 сомони прежних.
Реакция общества не заставила себя ждать. Население и гражданское общество, а также эксперты и специалисты сферы в один голос говорили о неправильности этого распоряжения, однако специалисты Антимонопольной службы оправдывали его заботой о зрении населения и воспитании молодого поколения.
Дело дошло до активных действий - сбора подписей против распоряжения с просьбой вмешаться в вопрос президенту страны. Но еще до того как обращение было отослано, глава государства Эмомали Рахмон отменил подорожание тарифов.
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