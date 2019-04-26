Жители горных регионов Таджикистана сообщают о снегопадах и выкладывают фотографии весенних снежных пейзажей.
Так, пользователь Facebook Suhrob Ayubov опубликовал фотографии снежного джамоата Овчи района Деваштич Согдийской области.
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Синоптики сообщают, что в выходные по республике ожидается переменная облачность, местами дожди и предупреждают, что в ближайшие сутки в горных и предгорных районах республики сохраняются селевые явления.
По прогнозам гидрометцентра, 29 апреля будет без осадков, а 30 апреля опять будут дожди и грозы. С первого мая синоптики обещают переменную облачность, без осадков.
В Душанбе в выходные ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в субботу составит 18-20 тепла, в воскресенье - 22-24 тепла.
В Хатлоне два дня будет переменная облачность, также ожидаются кратковременные дожди. Температура прогреется до 18-23 градусов.
Кратковременные дожди синоптики ожидают и в Согдийской области. В выходные здесь температура воздуха будет 18-23 тепла.
По Горном Бадахшане в субботу и воскресенье тоже будет переменная облачность, по западу области дождь, а по восточному ГБАО ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха по западу ГБАО будет 10-15 тепла, по востоку - 4-9 тепла.
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