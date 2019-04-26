Группа молодых исследователей из Таджикистана создают первую онлайн-карту мозаики в Душанбе. Так планируется привлечь внимание градостроителей к важности сохранения таджикской мозаики, которая может просуществовать еще несколько сотен лет.
Из более 60 мозаичных картин, которые были созданы еще в период СССР, сегодня осталось всего 50 работ. Остальные были разрушены при снесении старых зданий, которые не вошли в новый генплан города.
«Много работ, к сожалению, с тех пор пропало. За последние два года разрушили 5 очень важных работ: мозаика Детского парка, автором которого являлся Константин Феодариди, три работы Николая Ханина на повороте аэропорта и на Пединституте, а также «Кохи Точикистон» Зухура Хабибуллаева», - с сожалением отмечает координатор проекта «Картография мозаики в Душанбе» Каролина Ключевска.
Хотя, по ее словам, эти работы уже были частью истории таджикистанцев, и могли просуществовать еще несколько сотен лет.
О том, в каких целях еще хотят использовать новую онлайн-карту, узнайте в нашем сюжете.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
Сотрудники “Агроинвестбонк” подозреваются в подделке документов и незаконной выдаче кредитов
Как защищается интеллектуальная собственность в Таджикистане?
Боксер Баходур Усмонов забрал золото чемпионата Азии
АГА РТ: На авиарейс Душанбе-Хорог пока самолетов нет
Последний гвоздь: Почему действия и заявления Антимонопольной службы были незаконны и не логичны
«МегаФон Таджикистан» запустил свой чат-бот «Доно» и в мессенджеры
В горный район Таджикистана снова пришла зима
В Пекине обсуждают новые возможности в рамках инициативы «Один пояс — один путь»
В Матчинском районе открыли точки бесплатной раздачи товаров нуждающимся
«Вы подвели главу государства»: Шукурджон Зухуров обвинил Антимонопольную службу «во взбудораживании таджикского общества»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста