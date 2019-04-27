АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В концертном зале «Кохи Суруш» продолжается Шестой Международный Душанбинский этно-джазовый фестиваль. В нем принимают участие джаз-исполнители и музыкальные коллективы из Швейцарии, Германии, Австрии, Голландии, Франции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизстана. Билеты продаются в КЦ «Бактрия», отеле «Серена», в Puzzle Coworking. Купить онлайн и заказать доставку билетов можно на сайте www.ticketon.tj. Сегодня выступят группы «Шелковый путь» (Таджикистан), «Аура» (Кыргызстан), «Khalil Brothers» (Таджикистан), «Sinfonia de Carnaval» (Австрия). Начало в 18.00.

- Гостиница Hilton Dushanbe проведет первую Весеннюю ярмарку вкусной европейской, арабской, азиатской и таджикской национальной еды. На ярмарке также будет организована выставка ручных работ народных ремесленников. Ярмарка работает с 11 до 20 часов. Билеты можно приобрести в гостинице. Стоимость билета для взрослых 20 сомони, для детей - 10 сомони. Информация по телефону: +992 487030050

- В Душанбе проходит международный турнир по таэквондо WT с участием спортсменов Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана, Казахстана и Российской Федерации.

- На площади 800-летия Москвы (у театра оперы и балета им Айни) пройдет Tajikistan Selfie Show, на котором можно стать звездой Instagram, сделав селфи на HUAWEI P30 lite! В шоу-программе также розыгрыш призов и главного из них - смартфона HUAWEI P30 lite.

- Женская молодежная сборная Таджикистана по футболу на международном турнире в Бангладеш сыграет с командой Лаоса.

- В Душанбе состоится «Открытие Мотосезона-2018». Зрелищное мероприятие с участием сотен мотоциклов пройдет с 10 до 12 часов на «Наврузгох».

- В чемпионате Таджикистана по футболу в высшей лиге состоятся матчи ЦСКА «Памир» – «Хатлон», «Куктош» – «Панджшер»

- В Таиланде пройдут заключительные соревнования Чемпионата Азии по боксу, а в Китае - заключительные соревнования на чемпионате Азии по тяжелой атлетике.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 АПРЕЛЯ

1930 – В Душанбе создана первая музыкальная театр-студия.

1933 - Открытие центральной научной библиотеки Таджикской базы АН СССР - ныне Центральная научная библиотека АН Таджикистана им. И.Ганди.

1998 - В результате продолжительных ливневых дождей республике нанесен огромный ущерб, погибло более 50 человек, и разрушено более 1000 домов.

2012 - Радиостанция «Азия-Плюс» начала вещание в административном центре Хатлонской области – городе Бохтар.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 АПРЕЛЯ

1902 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Файзулло Исматов.

1950 – Родился музыкант Шермухаммад Хабибов.

1964 – Родилась композитор Чамила Рустамова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 2000м снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью -3+2, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 2000м снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 10-15 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 2000м снег), на перевалах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 13-15 тепла.