Для повышения эффективности и финансового положения энергетического сектора страны правительство республики подготовило Программу финансового оздоровления ОАХК «Барки точик». Партнёров по развитию, в том числе Всемирный банк, правительство попросило эту программу профинансировать.

Всемирный банк планирует предоставить помощь посредством инструмента финансирования «Программы для результата». Ожидается, что поддержка будет оказана после того как банк (совместно с общественностью и госструктурами) завершит обсуждение оценки экологических и социальных систем в Таджикистане, которые имеют отношение к Программе финансового оздоровления «Барки точик».

Пять проблем

Результаты оценки экологических и социальных систем выявили пять ключевых проблем, с которыми сталкивается электроэнергетическая система страны.

Проблема № 1: Финансовые трудности с последствиями для надёжности электроснабжения

«Барки точик» находится в бедственном положении из-за:

- тарифов ниже уровня возмещения затрат;

- неустойчивого и растущего уровня долга;

- низких показателей сбора за поставленную электроэнергию;

- операционной неэффективности;

- ограниченных возможностей для экспорта электроэнергии;

- неконкурентных закупок части тяжелого мазута, необходимой для ТЭЦ;

- амортизации сомони по отношению к доллару, что привело к значительному ухудшению финансового положения «Барки точик» с серьезным дефицитом денежных потоков.

Проблема № 2: Недостаток институционального потенциала в области планирования, учёта и финансовой отчётности

Финансовые проблемы «Барки Точик» также вызваны отсутствием планирования инвестиций и расходов и пробелами в бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

«Барки точик» также необходимо внедрить надлежащее планирование инвестиций и расходов на генерацию, передачу и распределение. В настоящее время не существует плана расширения генерации, который подготовлен в соответствии с принципами планирования с наименьшими экономическими затратами. «Барки точик» не имеет инвестиционной программы по передаче и распределению, которая опирается на запланированные инвестиции в генерацию и учитывает необходимость замены устаревших и ненадежных активов.

В прошлом году фактов хищения электроэнергии выявлено в объёме 153 млн. кВт/ч. Были составлены акты на сумму 43 млн. сомони, из которых 31 млн. сомони уже поступили на счета «Барки точик».

Проблема № 3: Снижение надёжности электроснабжения

Финансовые трудности «Барки точик» повлияли на надежность электроснабжения, которая ухудшилась из-за ветхости крупнейших генерирующих станций в стране, устаревания и недостаточного обслуживания сетей передачи и распределения электроэнергии.

Проблема № 4: Избыток энергии летом и ограниченная региональная связь

После нескольких лет полной изоляции от единой энергосистемы Центральной Азии (ЕЭЦА) и только одного соединения 220 кВ с Афганистаном страна изо всех сил пыталась обеспечить достаточное электроснабжение зимой и экспортировать всю избыточную летнюю энергию от ГЭС.

Это привело к значительным упущенным экспортным доходам, учитывая, что, согласно оценкам, средний избыток в летний период составляет 3,5 млрд. КВтч без учета дополнительных поставок от Рогунской ГЭС.

«Барки точик» за счёт экспорта электроэнергии в прошлом году получил около $77 млн. Экспорт электроэнергии по сравнению с 2017 годом вырос на 44% или на 1,1 млрд. кВт/ч. В том числе, 1,4 млрд. кВт/ч таджикской энергии поставлено в Узбекистан, около млрд. кВт/ч. в Афганистан, а также в сравнительно небольших объёмах в Кыргызстан.

Проблема № 5: 200 000 человек не имеют доступа к электричеству.

Около 2,5 процента населения не имеют доступа к электричеству. Большинство населенных пунктов без доступа являются относительно новыми, учитывая быстрый рост населения.

Наиболее трудными районами для электрификации являются населенные пункты в Хатлонской области, граничащие с Афганистаном. Остальные населенные пункты расположены относительно близко к централизованной сети, и их подключение зависит от финансового положения «Барки Точик».

Долговая яма

«Барки точик» находится в сложном финансовом состоянии: компания фактически каждый год заканчивает с большими убытками.

Общий объем задолженности энергохолдинга (с учетом средств, привлеченных для реализации электроэнергетических проектов) на начало этого года составил 23,1 млрд. сомони (около $2,5 млрд.). А это почти общий объем госбюджета страны в 2018 году или 35% прошлогоднего ВВП республики.

Кому должен «Барки точик»?

В частности энергохолдинг должен Сангтудинским гидроэлектростанциям (более 1 млрд. сомони), имеет налоговые задолженности (66 млн. сомони). Также «Барки точик» задолжал крупные суммы ОАО «Ориёнбанк» и имеет долги, образовавшие за счет закупки угля и другого топлива (мазут и прочее).

Задолженности же перед Минфином по кредитным инвестиционным проектам на начало этого года составили 18,5 млрд. сомони.

Эти средства в разные годы были привлечены для реализации электроэнергетических инвестиционных проектов.

В Минэнерго связывают рост объема этих задолженностей за последние годы, в первую очередь, за счет курсового изменения. Дело в том, что кредиты на реализацию инвестпроектов были привлечены в американской валюте, который за последние годы заметно укрепился по отношению к таджикской валюте.

«Долгоиграющая» реструктуризация

В настоящее время завершается процесс реструктуризации энергохолдинга, и ожидается, что уже в этом году «Барки точик» будет разделен на три самостоятельные компании – генерирующую, передающую и распределяющую.

То есть будут созданы две новые компании, которые займутся поставкой и распределением электроэнергии, а «Барки Точик» останется системным оператором, который без посредников будет управлять производственными объектами (электростанциями), то есть заниматься непосредственно производством электроэнергии.

В «Барки точик» «АП» сказали, что процесс реструктуризации уже завершен, подготовлен проект постановления о создании новых компаний, который в ближайшее время будет представлен правительству на подписание.

Приватизации не будет?...

Реструктуризацию планировалось завершить еще в прошлом году приватизацией «Барк точик».

Однако летом 2018 года министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода сказал журналистам, что никакой приватизации не будет.

Глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода также заявил, что «ни о какой приватизации речи не идет». Он отметил, что в некоторых странах приватизация энергосистемы дала положительный результат, в других – отрицательный. «Мы не можем допустить ошибку, мы должны всесторонне изучить последствия реструктуризации и акционирования «Барки Точик», - заключил глава Госкомимущества.

В самом холдинге пока предпочитают не распространяться относительно дальнейшей судьбы электроэнергетических сетей. Но сам факт образования открытых акционерных обществ, по сути, означает создание правового поля для свободного отчуждения акций, в том числе, в пользу частных лиц.

…а стоило бы её провести

Независимые эксперты полагают, что частичной приватизации энергосистемы не миновать, и не видят в этом ничего плохого, наоборот, считают её спасением для системы в целом.

«Все идет к тому, что отдельные подразделения электроэнергетической компании будут приватизированы. И это единственное правильное решение при нынешней ситуации. Не стоит, конечно же, сразу с созданием новых компаний, и ожидать их мгновенного обращения в частную собственность. Это процесс, требующий проведения соответствующих процедур», - сказал «АП» энергетик Раджабали Содиков.

Экономист Хуршед Ализода считает, что неважно, в чьих руках будет находиться энергосистема, важно, как ею будут управлять.

«Какая разница, государство будет управлять энергосистемой или частная компания? Главное, чтобы система попала в нужные руки и нормально функционировала, бюджет получал налоги, а потребители - качественные услуги», - сказал он.

Тем более, отметил экономист, в самом Таджикистане имеется опыт государственно-частного партнерства в электроэнергетической отрасли.

«За примером далеко не надо ходить, у нас достаточно успешно справляется с управлением электроэнергетической системой ГБАО на протяжении почти два десятка лет частная компания «Памир Энерджи», - добавил он.

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