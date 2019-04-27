В Душанбе количество машин увеличивается не по дням, а по часам. Растёт и город, вдоль улиц строятся новые жилые высотки, торговые и бизнес-центры. Но теперь всё острее стоит вопрос – где оставлять машины жителям домов и посетителям этих центров?

Парковок и автостоянок не хватает, первые ряды многих улиц города забаррикадированы машинами, что создаёт ещё больше проблем.

К 30-летию – 35 новых объектов

В мае 2017 года был утвержден новый генплан Душанбе, после чего в столице с новой силой развернулась её масштабная реконструкция. За этот период уже построены десятки новых высоток, открыты торговые центры, новые парки и обновлены старые.

Самым крупным проектом на сегодня является строительство свыше 50 жилых многоэтажек, административных, учебных зданий и торговых центров от перекрестка проспекта Рудаки до перекрестка улицы Дружбы народов. Из них 19 зданий будут расположены по главной улице.

Строительство домов в Душанбе Фото nm.tj

По архитектурной и градостроительной концепции в рамках реализации генплана высота жилых домов составит не менее 12 этажей. Ожидается, что в них сможет жить до 25 тыс. населения.

На перекрестке улиц Айни и Ахмади Дониш на стадии завершения находится строительство четырех 16-этажных зданий. А к 30-летию независимости страны в Душанбе будут построены и сданы в эксплуатацию свыше 3,5 тыс. различных объектов.

Улица Айни в Душанбе. Архивное фото Фото Asia-Plus

И сейчас многие горожане задаются вопросом: если уже сегодня из-за нехватки парковок и стоянок машины буквально «оккупировали» первые ряды улиц, тротуары, и подъезды к домам, то, что будет, когда многоэтажек в Душанбе станет в десятки раз больше?

Паркуйся, где хочешь. Но штраф заплати…

В последние годы в столице всерьез взялись за порядок на улицах: убрали Старексы, появились новые автобусные маршруты, частному транспорту запрещают парковаться в неположенных местах.

Буквально месяц назад милиция Душанбе провела в столице специальную профилактическую операцию «Тротуар», в ходе которой были привлечены к административной ответственности водители, припарковавшие свои авто на пешеходных тротуарах, в других неположенных местах.

9 километр Душанбе Фото Asia-Plus

Кстати, парковка в неположенных местах – одна из самых частых нарушений ПДД в столице. А неположенное место – это почти везде, где нет парковки: у базаров и супермаркетов, около больниц, театров и парков и, конечно, во дворах.

Но принимая решение штрафовать за парковку в неположенном месте, сотрудники ГАИ подчас не интересуются, а где поблизости автовладелец мог бы оставить свою машину?

Мы прошлись по местам скопления автомашин в Душанбе, где не хватает или нет парковок.

Рынки, высотки и немного мест для парковок

Крупнейший вещевой рынок Душанбе – «Корвон» вот уже несколько лет буквально «задыхается» от автомобилей, тесно сжавших его в плотное кольцо. Их здесь бывает мало лишь в те дни, когда на рынке проводят «Санитарный день».

Стоянки рядом с «Корвоном» есть, но их вместимость никак не соответствует количеству приезжающих сюда продавцов и покупателей. И что удивительно, рынок расположен буквально у главной автотрассы Душанбе – Бохтар, что превращает дорогу в часы пик в неприступный редут.

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Подобную ситуацию мы наблюдали и на рынке стройматериалов и автозапчастей «Султони Кабир». Движение по трассе у рынка затруднено. Вокруг установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку. И под ними же припаркованы машины, порой в два-три ряда. Здесь также перед новыми торговыми зданиями есть место для парковки автомобилей, но места там не хватает.

Еще один пример – территория от «Садбарга» до привокзальной площади. Здесь стоянка также запрещена, но это нисколько не мешает автомобилистам парковаться у торгового центра.

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Такая же ситуация практически везде - у рынков, торговых центров, административных зданий, да и просто жилых домов.

В самом центре города, на улице Хусейнзода расположены несколько госучреждений и частных организаций, детская библиотека, частные дома. Никакого соответствующего и подходящего места вокруг, которое можно было бы назвать «автостоянкой», мы не нашли. Зато увидели скопление десяток машин на дороге, что создавало трудности для проезжающих мимо автомобилей.

Много новых высотных домов построены на северной части проспекта Рудаки. Однако не все жители могут оставлять свои машины на парковках возле этих домов – не хватает мест.

- Иногда приходится оставлять машину у дороги, из-за чего часто конфликтую с сотрудниками ГАИ, - говорит житель этой улицы Мухиддин. – Я им объясняю, что рядом нет стоянок, а оставлять машину за два километра и идти домой или на работу пешком не могу, я человек очень занятой. Кто-то из гаишников относится с пониманием, а другой и слушать не будет, требуя оплатить штраф.

Норма градостроительства: на 100 квартир – 100 мест для парковки

Между тем, в республике, согласно Градостроительным нормам и правилам (ГНиП РТ 30-01-2018), разработанным Комитетом по архитектуре и строительству, место для парковок в строящихся домах должны выделяться из расчёта одно место для машины на одну квартиру, - говорит главный архитектор ОАО «Шахрофар» Кудратулло Файзуллозода.

- То есть, если в доме имеется 100 квартир, то и мест для стоянок машин, согласно нормам, должно быть 100.

По словам эксперта, во время строительства объекта, согласно нормам, необходимо выделить 25% от территории на стоянку автомобилей. Однако, по мнению архитектора, ограниченная территория города не позволяет возле каждого дома выделять большие территории под парковку и автостоянку, хотя во всех проектах строительства многоэтажных объектов в последние годы автостоянки предусмотрены.

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- В проектах теперь предлагается строить парковки не только рядом с домами, но и под ними. Это заметно увеличит вместимость стоянок. Конечно, даже в этом случае невозможно обеспечить всех имеющих машины жителей местом для парковок прямо под их домами. Для этого в каждом жилом районе выделяются места для автостоянок, - говорит Файзуллозода.

Согласно нормам, в центре Душанбе расстояние от дома владельца автомобиля до автостоянки, где находится его машина, не должна превышать 1500 метров.

- В средней зоне города расстояние от дома до автостоянки должна составить не более 800 метров, а на окраинах – 500 метров. Сейчас почти во всех микрорайонах эксплуатируются по 1-2 автостоянки. Но, к сожалению, нам свойственно ставить машины у себя во дворе, и поэтому многие автостоянки пустуют, - говорит Файзуллозода.

И немного о культуре парковки…

Во многих спальных районах столицы сегодня просто негде ступить из-за припаркованных под окнами, на тротуарах, детских площадках автомашин.

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- Буквально в ста метрах от наших домов расположены два больших автостоянок, но они заполняются лишь наполовину, - говорит жительница столичного 83-микрорайона Сарвиноз Рахимова. – А остальные привыкли припарковать их во дворах. Утром и вечером пройти спокойно по двору невозможно. Я каждый раз с тревогой отпускаю детей на прогулку, напоминая, чтобы они оглядывались по сторонам, когда переходят дорогу рядом с подъездом. Мы не раз говорили водителям – оставляйте машину на стоянке, на что те отвечают, что идти далеко. Вот такие все стали ленивые.

- Я недавно приехал из России, - говорит другой житель Душанбе Насим Муродов. – Так вот там очень редко водители ставят машину у дороги под углом. Почти все соблюдают правило – ставить машину параллельно дороге, впритык к бордюрам. А как у нас – даже на дорогах в четыре ряда почти всегда треть становится непроезжей просто из-за того, что какой-то невоспитанный водитель создал проблемы для сотен других просто потому, что не захотел сделать лишний маневр. Мы можем построить десятки многоуровневых автостоянок, но с таким отношением к элементарным правилам добиться порядка будет нелегко.

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