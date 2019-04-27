Эмомали Рахмон выступает на форуме "Один пояс, один путь", Пекин 26 апреля. 2019г.

«Инициатива «Один пояс – один путь» является своевременным и необходимым требованием и объединяет в себе экономические интересы многих государств», - президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая 26 апреля на Втором заседании инициативы "Один пояс, один путь" в Пекине.

Президент Таджикистана подчеркнул, что современный мир и человечество сталкиваются с глобальными проблемами, такими, как влияние кризисов на экономику стран, конфликты, изменение климата и социальное неравенство во многих регионах, сообщает пресс-служба главы государства.

«Территория Таджикистана с древнейших времён находится на знаменитом перекрёстке торговых путей Востока и Запада и благодаря своей особой позиции достойно служила для развития мировой торговли во имя развития многовековых отношений стран Евразии, - отметил Эмомали Рахмон.

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При этом он подчеркнул, что Таджикистан и Китай объединяют общие границы, добрососедские отношения и дружба, уходящие корнями вглубь веков.

Президент Таджикистана заявил, что страны-участницы инициативы «Один пояс – один путь» могут использовать опыт, технологические, инвестиционные возможности для реализации перспективных производственных и инфраструктурных проектов.

В этой связи глава республики отметил, что Таджикистан обладает ресурсами для разработки проектов, имеющих региональное значение в сфере гидроэнергетики, коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Эмомали Рахмон также поделился перспективными инициативами Таджикистана во благо региона, использования возможностей страны по разработке полезных ископаемых

«Уверен, что страны-участницы инициативы «Один пояс — один путь» направят все свои усилия на достижение целей по укреплению отношений дружбы и взаимного доверия», - сказал президент Таджикистана в конце своего выступления.

Между тем, в рамках форума глава Таджикистана Эмомали Рахмон 26 апреля провел также встречи с главами делегаций ряда стран.

В частности, на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом были обсуждены нынешние отношения и перспективы сотрудничества стран, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны отметили заинтересованность в реализации подписанных между Таджикистаном и Пакистаном документов, которые регулируют отношения стран в торгово-экономической сфере, в области культуры, образования, здравоохранения, туризма и др.

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Одним из главных проектов двусторонних отношений был назван проект CASA-1000.

На встрече президента Эмомали Рахмона с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестирования, совместной реализации отраслевых проектов, открытия совместных производственных предприятий, науки, культуры, образования и туризма.

Эмомали Рахмон и Ули Маурер

Эмомали Рахмон пригласил президента Швейцарии приехать с официальным визитом в Таджикистан в любое удобное для него время.

С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Таджикистана обсудил вопросы развития дружбы и сотрудничества, и расширение связей в сфере транспорта, транзита, сельского хозяйства.

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На встрече с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым были обсуждены вопросы сотрудничества на двустороннем уровне и в рамках международных и региональных организаций.

Главы государств говорили о развитии отношений в политической, торгово-экономической, научной, технической, культурной и гуманитарной сферах.

Эмомали Рахмон с Сооронбаем Жээнбековым

Кроме того, внимание было уделено увеличению товарооборота и использованию энергетических ресурсов.

В рамках форума Эмомали Рахмон также встретился с главами Монголии Халтмаагийном Баттулгой и Вьетнама Нгуеном Суаном Фуком, где также были обсуждены вопросы развития отношений.

Эмомали Рахмон и Нгуен Суан Фук 1 /3

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