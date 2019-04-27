В новом сезоне Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», реализуемой ПАО «Газпром» (официальный партнер Лиги чемпионов УЕФА) Таджикистан будут представлять три юных игрока и тренер. Финальные мероприятия пройдут в столице Испании, Мадриде, с 28 мая по 2 июня.

Нашу страну на этом мировом детском форуме представят 12-летние игроки – ученик 6-го класса средней общеобразовательной школы №13 Шерзод Раджабов, ученик 6-го класса Международный президентской школы Душанбе Бахтиёр Махсумов и ученик 6-го класса средней общеобразовательной школы №8 Муин Абдулфайзов, а также тренер столичной команды «Ирбис» Алифбек Беромов, обладающий тренерской лицензией категории «В» АФК. сообщает ФФТ.

«Наша страна принимает участие в Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы» в третий раз, – сказал прессдиректор Детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо Давлатбеков. – В 2017 году наши представители – Хуршед Муртазокулов (юный футболист) и Лола Касымова (юная журналистка) принимали участие в проекте, который проходил в Санкт-Петербурге. А в прошлом году наша страна делегировала юного тренера Хикматуллои Хайруллозода и юного журналиста Комрона Бабаджанова в Москву. В новом сезоне проекта «Футбол для дружбы» Таджикистан будут представлять юные игроки – Муин Абдулфайзов (вратарь), Бахтиёр Махсумов (защитник) и Шерзод Раджабов (полузащитник), а также тренер детской столичной команды «Ирбис» Алифбек Беромов».

По его словам, представители Таджикистана всегда активно участвовали в этой программе.

«Главной целью проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур. Принимая участие в программе, участники ежегодно продвигают Девять ценностей проекта: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь», – отметил Давлатбеков.

«Я очень рад, что буду представлять Таджикистан в новом сезоне программы «Футбол для дружбы». Хочу выразить искреннюю благодарность компании «Газпром», официальному партнером Лиги чемпионов УЕФА», – сказал Шерзод Раджабов, полузащитник столичной команды «Солор».

Другой представитель Таджикистана в проекте 12-летний Бахтиёр Махсумов, который выступает в команде РШВСМ под руководством тренера Сафарали Рахмонова, в свою очередь, заявил, что с нетерпением ждет старта детского чемпионата мира «Футбол для дружбы».

«Я активно слежу за проектом «Футбол для дружбы». Горжусь, что являюсь участником программы нового сезона. С нетерпение жду старта чемпионата мира по «Футболу для дружбы» в Мадриде, чтобы приобрести как можно больше друзей из других стран», – сказал он.

«Я безумно рад, что стал участником проекта «Футбол для дружбы». Хочу сказать спасибо организаторам этой программы и постараюсь достойно представлять наш любимый Таджикистан в Мадриде», – отметил, в свою очередь, юный голкипер Муин Абдулфайзов, выступающий в душанбинской команде «Динамо».

Отметим, что в рамках седьмого сезона «Футбола для дружбы» будут организованы мероприятия в разных странах мира. Во время открытой жеребьевки будет определен состав смешанных Международных сборных Дружбы. В рамках экологической инициативы программы сборные будут названы в честь редких и исчезающих видов животных.

В ходе финальных мероприятий пройдет Международный форум «Футбола для дружбы».

Главным событием программы станет чемпионат мира по «Футболу для дружбы», финал которого состоится в самом сердце Мадрида, на центральной площади Пласа-Майор.

В завершение седьмого сезона проекта «Футбола для дружбы» участники итоговых мероприятий отправятся на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА-2019, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы – дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тысяч участников и приобрела свыше 4,5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.