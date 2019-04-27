Мотоколонна, состоящая из более 70-ти мотоциклов, в сопровождении патрульных машин с развернутыми знаменами, торжественно проехала по улицам Душанбе – от комплекса «Наврузгох» до Парка Победы.
По прибытию в Парк Победы, вице - президент мотоклуба «Ирбис» Форис Нурмухамедов поздравил всех с открытием сезона и поблагодарил всех участников за помощь, оказанную в организации мероприятия.
Байкеров поздравил и посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.
Поздравление он начал с минуты молчания в честь воинов, погибших в годы ВОВ.
«Очень знаменательно, что открытые мотосезона проходит на мемориале Победы. В этой связи мне хотелось бы напомнить о вкладе Таджикистана в Победу. Более 300 тыс. воинов из Таджикистана достойно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Огромную помощь оказала республика тысячам жителей центральных и западных областей России, которые были эвакуированы в страну, где они нашли кров и приют. Особенно я хочу отметить, что здесь в Душанбе были спасены тысячи жителей блокадного Ленинграда», - сказал он.
В заключении глава российского диппредставительства пожелал байкерам «хороших дорог, попутного ветра и новых горизонтов».
За участие в байкерском движении некоторым участникам мероприятия были вручены грамоты и памятные подарки.
Кульминацией мероприятия стало возложение цветов у Вечного огня в Парке Победы.
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