Талант проявляется с самого детства. Когда их сверстники играют в игры и залипают в гаджетах, юные гении творят и придумывают что-то новое.

Kaktakto рассказывает о выдающихся детях Центральной Азии.

Таджикистан

Самир Абдуразаков

Самир Абдураззаков Фото: facebook.com/nissor.abdourazakov

Юный пианист из Таджикистана покоряет мировую сцену добротным исполнением сложнейших фортепианных произведений.

К своим 10 годам Самир уже победитель престижных международных конкурсов. В 2018 году он одержал победу в Steinway piano competition в Швеции. Тогда Самир покорил жюри профессиональным исполнением мелодии «Moonlight mood» Уильяма Гиллока, которая длится 11 минут.

Осенью 2018 года Самир Абдуразаков выступал в Карнеги-холл в Нью-Йорке.

Эмомхусейн Умаров

Эмомхусейн Умаров Фото: Мир24

7-летний спортсмен из Таджикистана прославился тем, что смог отжаться 11 тысяч раз без перерыва! На это у него ушло чуть больше шести часов.

Шахло Сояркулова

Шахло Сояркулова Фото: The Open Asia

Девочка обладает совершенно недетским голосом. В свои 12 лет Шахло с легкостью берет «си» второй октавы.

При том, что заниматься Шахло начала всего год назад, ей дается как академический вокал, так и эстрадный.

Узбекистан

Нодирбек Абдисаторов

Нодирбек только в 2011 году два раза стал триумфатором Азиатского чемпионата по шахматам. Сначала он завоевал золотую медаль на Азиатском чемпионате мира среди школьников, а через некоторое время он завоевал бронзовую медаль среди подростков на континентальном чемпионате.

Нодирбек Абдисатторов Фото: Мол-Булак

На чемпионате мира Нодирбек уверенно обыграл своих сверстников – чемпионов Европы, Ирана, России, Украины, Финляндии, США, Англии, Китая и Монголии и стал чемпионом мира.

В 2014 году на Чемпионате мира среди шахматистов в возрасте от 8 до 18 он стал вице-чемпионом.

Миразиз Мирфозилов

В начале декабря 2013 года ученик 8-го класса 166-ой школы Хамзинского района, 14-ти летний Мирфазылов Миразиз запустил новую социальную сеть в узнете.

Миразиз Мирфозилов Фото: vk.com/mirfazylov

За короткий срок в новой социальной сети зарегистрировалось более 500 пользователей.

Своеобразная смесь интерфейсов таких популярных социальных сетей, как «Фейсбук» и «ВКонтакте» была названа автором проекта просто – Drug.uz.

Тахмина Икромова

Тахмина Икромова в 2014 году в соревнованиях по художественной гимнастике в Москве завоевала сразу четыре золотых медали. Она стала лучшей среди 30 гимнасток из разных стран по дисциплинам: с лентой, обручем и выполнение упражнений без предметов.

Тахмина Икрамова Фото: Гимнастика ПРО

Кроме этого она в прошлом году завоевала три золотых медали в соревновании «Gold Coast International Cup 2014» в США.

Казахстан

Данияр Курманбаев

В 2015 году 9-летнего Данияра пригласили на ток-шоу «Пусть говорят» как самого умного школьника. Он поразил ведущего своим умением молниеносно в уме совершать математические действия с многозначными числами.

Данияр — ученик одной из школ в Нур-Султане. Быстро считать ему помогают специальные счеты абакус и занятия по ментальной арифметике.

Исаак Мустопуло

16-летний подросток из Тараза увлекается космологией и разработал «Теорию гармонии» о процессе производства электроэнергии для космических аппаратов и создал свою систему инклюзивного обучения детей-инвалидов.

Исаак Мустопуло Фото: Bnews.kz

Сам Исаак страдает детским церебральным параличом, но это не мешает ему заниматься разработками. В 2017 году юный гений встретился со своим кумиром — Стивеном Хокингом.

Алдияр Божбанов

15-летний ученик одной из школ Караганды — автор универсального мобильного зарядного устройства, которое заряжает все электронные гаджеты и работает без электричества.

Алдияр Божбанов Фото: ZTB.kz

Также на счету вундеркинда изобретение летающей ветросолнечной электростанции, которую можно использовать не только как источник энергии, но и в качестве транспортного средства при чрезвычайных ситуациях.

Данэлия Тулешова

Данэлия Тулешова Фото: kp.ua

Казахстанская певица, победительница четвертого сезона «Голос. Дети», финалист и обладательница приза зрительских симпатий «Детской Новой волны 2015», представляла Казахстан на Детском Евровидении 2018, где заняла 6-е место.

В 2019 году Данэлия заняла второе место на американском конкурсе The World’s Best, уступив певцу из Индии Лидиан Надхасварам.

Кыргызстан

Алим улуу Албан-Али

В 2017 году он удивил российского ведущего Максима Галкина глубокими познаниями в биологии и зоологии.

Алим улуу Албан-Али Фото: Sputnik-Кыргызстан

Сейчас Алим учится в 4 классе в средней школе в небольшом городе на юге республики. С самого детства Алим очень много читает и живо интересуется природой и окружающим миром.

Матвей Дайнеко

Юная модель из Кыргызстана неоднократно побеждал на международных конкурсах красоты.

Матвей Дайнеко Фото: Kaktus.media

Последнее его достижение – Гран-при на фестивале красоты, моды и таланта World Beauty – 2017 под патронажем французского модельера Пьера Кардена.

Милена Урулдаева

15-летняя девочка каучук из кыргызского цирка. Ее карьера началась случайно. В 11 лет Милена посмотрела передачу про гимнасток и решила, что тоже хочет быть одной из них. Уже через неделю она встала на мостик, а через месяц села на шпагат.

Милена Урулдаева Фото: Sputnik-Кыргызстан

Как говорит тренер юной циркачки, слагаемые ее успеха это не только уникальный природный дар, но и бесконечный и упорный труд девочки.

Мухаммад Али Хасанакунов

Кыргызстанец Мухаммад Али Хасанакунов выступил на шоу Максима Галкина «Лучше всех!» и поразил зрителей своими трюками.

Мухаммад Али Хасанакунов Фото: Хайотбек Хасанакунов

Хасанакунову 10 лет, он из села Таширов Кара-Суйского района Ошской области. Отец мальчика в молодости был штангистом, теперь он тренирует сына таэквондо по роликам из интернета.

Мальчик пришел на шоу с фотографией известного актера, мастера боевых искусств Жана-Клода Ван Дамма и повторил один его из последних трюков в студии. Зрителей больше всего удивил трюк Мухаммада Али, когда он повис на турнике, зафиксировав на шее ремень с 32-килограммовой гирей.

Дети — наше будущее, и если в Центральной Азии рождаются такие талантливые и гениальные дети, то за будущее региона можно быть спокойными.

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