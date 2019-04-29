В Государственном музее Вооруженных Сил Узбекистана в Ташкенте прошла встреча представителей министерств и ведомств Узбекистана с военной делегацией Генштаба Вооруженных сил Таджикистана.

Таджикскую делегацию возглавил начальник службы военных сообщений полковник Назарахмад Косимзода.

На встрече стороны обсудили ход выполнения подписанного во время госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте прошлого года соглашения между правительствами Узбекистана и Таджикистана о транзите военных грузов и военных составов через узбекскую территорию, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Узбекистана.

Назарахмад Косимзода и Анвар Сабиров Фото Минобороны

Вышеназванное соглашение обеспечивает беспрепятственный транзит военных грузов и составов через территорию Узбекистана. Например, перемещение военных грузов посредством железных дорог Узбекистана из центральной части Таджикистана в Согдийскую область.

Начальник управления военных сообщений Минобороны Узбекистана, подполковник Анвар Сабиров отметил особенности этого соглашения и рассказал о своем видении наращивания дальнейшего сотрудничества между двумя странами в этом направлении.

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