Точную дату начала священного для мусульман месяца Рамазан Совет улемов Таджикистана объявит 1 мая.

Предварительно началом Рамазана в Таджикистане названа дата 6 мая.

«Для определения точной даты сначала надо понаблюдать за Луной. Точная дата будет объявлена 1 мая на общем собрании членов Совета улемов, о чем будет сообщено в СМИ», - сообщил «АП» в Совете улемов Таджикистана.

На этом собрании также объявят о первом таробех-намазе, о сумме закота и той категории людей, которым пост держать не обязательно.

Каждый год месяц Рамазан начинается на 10 дней раньше предыдущего поста. В прошлом году в Таджикистане он начался 16 мая.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

Месяц Рамазан завершается праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. Он начинается в последний день месяца Рамазан.

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