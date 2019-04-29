Начальник пресс-центра ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана подполковник Мухаммад Улугходжаев арестован по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщил источник «АП» в правоохранительных органах Таджикистана.

По словам источника, его задержали сотрудники ГКНБ, и он находится под стражей уже вторую неделю.

Источник также сообщил, что он якобы отправил секретную информацию по почте или мессенджеру.

«Насколько я знаю, продолжается проверка его переписки, а также пресс-релизы, которые он отправлял редакциям. Какую именно информацию и кому он передал, я не знаю», - сообщил источник.

Согласно части 1 статьи 311 УК РТ (разглашение государственной тайны), если лицо, которому были доверены или стали известны по службе или работе сведения, составляющие государственную тайну, а он сделал их известным другим лицам, но при этом в его деянии нет признаков измены государству, то он наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Между тем, номера телефонов Улугходжаева недоступны вторую неделю. В конце же прошлой недели его аккаунт в Facebook был активным и от его имени был опубликован пост против активисток, которые собирали подписи под обращение к президенту страны об отмене повышения цен на интернет. Но на сегодняшний день его аккаунт в Facebook недоступен.

По данным некоторых СМИ, вслед за арестом Мухаммада Улугходжаева глава ГКНБ Саймумин Ятимов разослал во все министерства и госучреждения письмо с предупреждением, что «пресс-секретари более не имеют право без разрешения своих руководителей обнародовать какую-либо информацию или делиться ею с журналистами».

В одной из пресс-служб правоохранительных органов «АП» подтвердили получение такого письма от ГКНБ, а в двух других пресс-службах сообщили, что «они и без этого письма всегда согласуют информацию со своим руководством».

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