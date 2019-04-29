Правительственная делегация Таджикистана под руководством первого вице-премьера Давлатали Саида примет участие в годовом собрании Азиатского банка развития, который пройдет 1-5 мая в Нади (Фиджи).

Ожидается, что на мероприятие соберутся государственные должностные лица, партнеры по развитию, представители частного сектора, ученые, представители гражданского общества, молодежи и СМИ.

Годовое собрание является самым крупным собранием этой организации и дает возможность управляющим АБР ежегодно принимать участие в целенаправленном обсуждении вопросов развития и проблем, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. Тема годового собрания 2019 года, которое знаменует собой первое подобное мероприятие, принимаемое островной страной в Тихом океане «Процветание через единство».

Среди вопросов, которые будут обсуждаться в ходе мероприятия в Нади, такие как устойчивый туризм и его потенциал для активизации национальных и региональных усилий в области развития; роль частного сектора в управлении рисками стихийных бедствий и устойчивости к изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе; важность согласованных усилий по улучшению здоровья океанов; способы реагирования на усиливающуюся глобальную экономическую неопределенность; роль цифровых технологий для финансовой интеграции; и новые инструменты для устойчивого развития инфраструктуры.

Ключевые сессии и пленарные заседания будут транслироваться в прямом эфире на веб-сайте АБР.

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