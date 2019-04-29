Правительственная делегация Таджикистана под руководством первого вице-премьера Давлатали Саида примет участие в годовом собрании Азиатского банка развития, который пройдет 1-5 мая в Нади (Фиджи).
Ожидается, что на мероприятие соберутся государственные должностные лица, партнеры по развитию, представители частного сектора, ученые, представители гражданского общества, молодежи и СМИ.
Годовое собрание является самым крупным собранием этой организации и дает возможность управляющим АБР ежегодно принимать участие в целенаправленном обсуждении вопросов развития и проблем, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. Тема годового собрания 2019 года, которое знаменует собой первое подобное мероприятие, принимаемое островной страной в Тихом океане «Процветание через единство».
Среди вопросов, которые будут обсуждаться в ходе мероприятия в Нади, такие как устойчивый туризм и его потенциал для активизации национальных и региональных усилий в области развития; роль частного сектора в управлении рисками стихийных бедствий и устойчивости к изменению климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе; важность согласованных усилий по улучшению здоровья океанов; способы реагирования на усиливающуюся глобальную экономическую неопределенность; роль цифровых технологий для финансовой интеграции; и новые инструменты для устойчивого развития инфраструктуры.
Ключевые сессии и пленарные заседания будут транслироваться в прямом эфире на веб-сайте АБР.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Из миграции в предпринимательство. Жительница Шахритуза открыла предприятие и сделала его успешным
До новых встреч! В Душанбе завершился VI Международный этно-джазовый фестиваль
Поклонники Терпсихоры: о танцорах Таджикистана, чей талант покорил мир
В органах ЗАГС Таджикистана грядут перемены
В Душанбе преподают стрип-пластику: что это такое и кто туда ходит?
В аэропорту Душанбе за три месяца зафиксировано 70 случаев задержки рейсов
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд
Шараф Давлатмуродов: таджиков мало в АСА, но у нас самые горячие болельщики
Зачем в Таджикистане собирают налог с туристов?
В Душанбе прошло Второе заседание группы по развитию рынка капитала в Таджикистане
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
ardasher6 часов назад
Больше не кого было отправить ?
Patriot ardasher5 часов назад
+ Согласен