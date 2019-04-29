На чемпионате бойцовской организации «Ахмат» в Москве таджикский файтер Шараф Давлатмуродов одолел бразильца, а бой Фатхиддина Собирова завершился скандалом – ему засчитали поражение за запрещенный удар.

В минувшие выходные в Москве состоялся очередной турнир по смешанным боям, который проводит российская организация АСА (Absolute Championship Akhmat).

В рамках турнира АСА 95 прошло 15 поединков. В трёх главных боях определились первые чемпионы АСА в наилегчайшем, полусреднем и среднем весе.

Хорошо известный таджикистанацам по выступлениям в турнирах организации Беркут (АСВ) Шараф Давлатмуродов провел нелегкий поединок против бразильца Исмаэля Де Джесуса.

Бой получился тяжелым для обоих бойцов. Серии ударов на стойке файтеры часто переводили в партер, где также шла вязкая, упорная борьба. На протяжении всего поединка Шараф выглядел лучше – больше наносил точных ударов, бросков. В результате он и стал победителем этого боя.

«Было нелегко, но я доволен. Спасибо - рахмат нашим болельщикам, их поддержку я чувствовал на протяжении всего поединка! Нас мало в АСА, но у нас самые горячие болельщики. Будет возможность, я обязательно выступлю в турнире в Душанбе перед своими земляками. Впереди Рамазан и я буду отдыхать. А с середины июля начну подготовку к новым турнирам», - рассказал после боя Шараф.

Шараф Давлатмуродов Фото АСВ

26-летний Шараф Давлатмуродов, известный в бойцовском мире по прозвищу «Волкодав», провел всего 17 боев, одержав в них 14 побед.

Скандально завершился бой с участием другого таджикского бойца Фатхиддина Собирова. В поединке против бразильца Клеверсона Сильвы Фатхиддин держался уверенно, много атаковал и спокойно шел к победе. Однако во втором раунде случилось неожиданное. Отбиваясь от атаки противника, Собиров нанес ему запрещенный удар ногой. Бразилец тут же бросился на ковер и дал знак, что не может продолжить бой.

Фатихиддин Сабиров был дисквалифицирован Фото: соцсети

Фатхиддин был дисквалифицирован, победу присудили Сильве.

«Я в шоке, судьи не должны были так поступить. Удар был не сильным, бразилец просто симулировал. Такое бывает часто. В таких случаях бойцу, нарушившему правила, дают желтую карточку и снимают бал. Но не дисквалификация! Мы напишем протест и обжалуем этот результат. Надеемся атлетическая комиссия организации примет правильное решение», - сказал после боя наш боец.

Ранее сообщалось, что на турнире АСА 95 помимо Шарафа Давлатмуродова и Фатхиддина Собирова выступит третий таджикский боец – не знающий поражений Азам Гафоров, на счету которого 11 побед. Он должен был провести бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе против Юнуса Евлоева. Однако 3 апреля, во время тренировок Азам получил травму и снялся с соревнований.

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