Построить и развивать свой бизнес на границе с Афганистаном, поставлять туда свой товар – дорого стоит. А если это предприятие организовала женщина, успех можно смело помножить на десять.

Шахлохон Бурхонова из Шахритуза несколько лет была в трудовой миграции в России. Заработав там немного денег на открытие собственного бизнеса, решила остаться в родном районе, открыв здесь салон красоты. За короткое время Шахлохон привлекла и обучила более 80 своих односельчанок, обеспечив их так же постоянным заработком. Сама же Шахлохон параллельно продолжала повышать свои предпринимательские навыки, принимала участие в тренингах и семинарах, изучала опыт своих коллег из Украины и Афганистана.

В 2015 году Шахлохон Бурхонова решила расширить свою деятельность и получила долгосрочный кредит в микрокредитной организации “ИМОН Интернешнл” на сумму 19 тысяч долларов, которые вложила в создание швейного предприятия “Зебо-75”. В церемонии открытие предприятия принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который лично поблагодарил Шахлохон за ее работу.

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Предприятие оснащено современной техникой, здесь шьют одежду для учащихся всех 54 школ района. 20 сотрудниц предприятия получают ежемесячно от 800 до 1200 сомони. Работницы предприятие вместе решили помогать малообеспеченным семьям, для их детей шьют школьную форму фактически бесплатно, в стоимость входит только материя на форму.

В планах фабрики «Зебо-75» обеспечить единой школьной формой учащихся в районах Кубодиён и Н. Хусрав. Как отмечают сами производители, цена их товаров намного дешевле по сравнению с импортными и соответствует покупательским возможностям многодетных семей.

Также за последний год значительно вырос на произведённую продукцию предприятия в больницах, строительных организациях, работников рынков и столовых, госучреждений и местного населения. В настоящее время оборот предприятия составляет 700 тысяч сомони в год.

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Перспективы деятельности предприятия очень высоки, руководство предприятия обязалось привлекать иностранные инвестиции, открыть новые торговые точки в соседних районах, учебные курсы шитья для сельских женщин и обеспечить 190 сельских женщин новыми рабочими местами.

Швейное предприятие также успешно осваивает рынок соседнего Афганистана. После нескольких успешных встреч с афганскими предпринимателями, которые были организованны при поддержке Программы Развития ООН, в рамках проекта «Улучшение благосостояния населения на таджикско-афганских территориях», фабрика «Зебо-75» заключило несколько договоров с афганскими компаниями и успешно приступило к реализации своих товаров на рынках в приграничных с Таджикистаном районах Афганистана. Начиная с 2015 года, только о продажи товаров афганским потребителям таджикское предприятие смогло заработать более 100 тысяч сомони.

На последней встрече афганских и таджикских предпринимателей, прошедшей в октябре прошлого года, Шахлохон Бурхонова заключила договора с тремя афганскими компаниями на общую сумму в 30 тысяч долларов. Афганские предприниматели заказали таджикскому предприятию пошив школьной одежды для учащихся и медицинских работников, и заинтересовались возможностью инвестирования в предприятие.

Руководство предприятия в сотрудничестве с местными органами власти для обеспечения работой более 100 сельских женщин планирует открыть в джамоатах швейные цеха. Планируется, что в каждом джамоате Шахритуза будут открыты курсы шитья, парикмахерские салоны и цеха по пошиву национальных свадебных платьев.

Проект «Улучшение благосостояния населения на таджикско-афганских приграничных территориях» фаза II (LITACA II) осуществляется в рамках Программы Развития Сообществ ПРООН. Проект LITACA II является трехлетней инициативой (2017-2020), финансируемой правительством Японии через Японское Агентство по Международному Сотрудничеству (JICA) и осуществляется ПРООН в Таджикистане и ПРООН в Афганистане, в партнёрстве с Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Министерством сельского реабилитации и развития Исламской Республики Афганистан, а также с другими правительственными и общественными структурами на местах.

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