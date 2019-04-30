Главный тренер футбольного клуба «Худжанд» Виталий Левченко на предматчевой пресс-конференции поделился своими ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Кубка АФК-2019 против прошлогоднего вице-чемпиона турнира, туркменского «Алтын Асыра».

"Ожидаем хорошей игры, где, думаю, команды продемонстрируют футбол, который понравится зрителям – это самое главное", - приводит слова рулевого "Худжанда" Виталия Левченко сайт футбольного клуба.

Что касается соперника худжандцев, то, по словам тренера, информация о туркменской команде у них имеется.

"Мы смотрели матчи с участием «Алтын Асыра». Квалифицированный, обученный соперник, умеет играть в футбол. Я думаю, будет тяжелая игра. Мы постараемся лишить соперника всех его лучших качеств, и естественно на слабых качествах соперника использую свои сильные стороны", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов об изменениях в игре команды, Левченко сообщил, что коренных изменений нет.

"Мы работаем по своему плану, никаких сбоев нет. Провели две игры в чемпионате Таджикистана. Наигрываем свои варианты ведения игры. Ребята постараются показать хороший, добротный футбол. Крайнюю игру с «Регаром» мы выиграли, поэтому климат в команде хороший. В психологическом плане футболисты находятся в хорошем состоянии, после побед легче восстанавливаться и работать дальше. Физическое состояние, я думаю, тоже улучшается с каждым днем, потому что мы и над этим компонентом работаем. Сегодня в современном футболе держать интенсивную игру означает многое. Это один из ключей к победе. Мы выходим побеждать каждую игру. Мы играем для болельщиков, а для них радость это, когда их любимая команда побеждает", - сказал Левченко.

Виталий Левченко Фото ФФТ

Дебют нового главного тренера «Худжанда» Виталия Левченко, который в свое время возглавлял молодежную сборную Таджикистана и был ассистентом главного тренера национальной сборной страны, пришелся на 17 апреля, когда согдийская команда в рамках группового матча Кубка АФК приняла на своем стадионе команду «Дордой» из Кыргызстана.

Вице-чемпион Таджикистана пропустил гол на 17-й минуте. В составе соперника отличился Бекжан Сагынбаев. Перед самым перерывом Дилшод Восиев точным ударом в «девятку» восстановил статус-кво. В начале второго тайма после фланговой подачи в исполнении Фирдавса Чакалова все тот же Восиев ударом головой отправил второй мяч в ворота «Дордоя». Победную точку в матче поставил Джахонгир Эргашев, который четко реализовал пенальти.

Напомним, что матч третьего тура группы «D» Кубка АФК-2019 между «Худжандом» и прошлогодним финалистом турнира «Алтын-Асыром» пройдет во вторник, 30 апреля, на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде. Начало матча в 16:00 часов.

После двух сыгранных туров турнирную таблицу в группе «D» возглавляет «Истиклол», в активе которого четыре очка. На второй строчке расположился «Худжанд» (3 очка). Далее идут «Алтын Асыр» (2 очка) и «Дордой» (1 очко).

Душанбинский «Истиклол» свой очередной матч на этом турнире проведет 1 мая дома. На столичном Центральном стадионе команда примет бишкекский «Дордой». Начало игры в 19:00 часов.

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