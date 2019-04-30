Военный парад в Душанбе, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет утром 9 мая в столичном Парке Победы.

Наблюдать за парадом будет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Почетными гостями церемонии станут группа ветеранов войны и труда, сообщили «АП» в пресс-центре Минобороны республики.

Перед началом парада состоится церемония возложения венков к Вечному огню, присутствующие почтут память погибших минутой молчания.

В военном параде в Душанбе примут участие порядка 2 тысяч военнослужащих Душанбинского гарнизона. Наряду с солдатами и офицерами вооруженных сил Таджикистана в параде примет участие сводная рота солдат и офицеров 201-й российской военной базы в Таджикистане.

В годы Великой Отечественной войны из почти полуторамиллионного на тот момент Таджикистана, на фронт ушли свыше 270 тысяч человек. Более 100 тысяч из них не вернулись домой. 55 тысяч таджикистанцев были награждены орденами и медалями. 55 фронтовиков были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, в том числе посмертно.

На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 244 ветеранов Великой Отечественной войны.

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