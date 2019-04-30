В Кулябе завершились республиканские соревнования по шахматам среди детей и молодежи. Участники состязались по классическим шахматам, рапиду и блицу.
На соревнованиях было разыграно 48 комплектов медалей.
В самом старшем возрасте - до 20 лет чемпионами турнира стали Мухаммад Юнусов (Душанбе, классика), Джамшед Душанбиев (ГБАО, рапид) и Шохзамон Мадаминов (Хатлон-2, блиц), а среди девушек – Адиба Назарова (Хатлон-2, классика), Шохина Одинаева (Душанбе-1, рапид) и Азмина Миралибекова (ГБАО, блиц).
В списке победителей по классическим шахматам в своих возрастных категориях Шахром Салимов, Мехриддин Шарифов, Мехрбахш Кандаков, Джалолиддин Ильхоми, Иброхим Ашуров, Пайрав Кодири и Мухаммад Ганиев (выиграл в группе до 6 лет).
У девочек первые места заняли Марьям Ильхомзода, Рухшона Саидова, Сабрина Абророва, Шохсанам Джумаева, Нозанин Махмудова, Марям Ашурова, Ясмина Юсупова.
В соревнованиях по рапиду успех отпраздновали Хофиз Махмудшоев, Шахриёри Абдузариф, Парвиз Ахмедов, Рамзи Наврузмамадов, Мухаммад Зарипов, Богдан Восколович, Муроджон Ашуров.
В турнире для девочек лучшими стали Амина Неъматзода, Васила Махсудшоева, Шукрона Масхабова, Диллола Толибова, Нурия Давлатова, Динара Миралишоева, Ёсамин Ходжаева.
В блице титул победителя республиканских соревнований завоевали Абдулло Мирзоев, Шахобиддин Муминов, Мехрубон Нормахмадов, Мазбутджон Раупов, Пурнури Нуширавон, Мухаммаднаби Ашуров, Юсуф Отамбеков.
Среди девочек лучшими по блицу стали Замира Азимова, Паймонаи Хайрмухаммад, Беназири Абдурахмон, Мехронаи Дильшод, Мухиба Очилдиева, Азолина Мауленкулова и Махтобби Алиева.
Как сказал генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов, число участников молодежного первенства республики впервые перевалило за 250 человек.
«Это свидетельствует о росте популярности шахмат среди детей, - отметил Юнусов. – Раньше из-за малого количества участников мы вынуждены были объединять 6-ти и 8-летних, а в этом году такой вопрос уже был снят с повестки дня».
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