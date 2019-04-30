Десять проектов по строительству и реабилитации автодорожной инфраструктуры реализуются в настоящее время в Таджикистане.

Суммарный бюджет осуществляемых проектов составляет более $575 млн, сообщили «АП» в министерстве транспорта РТ.

Проекты реализуются за счет привлеченных кредитов (около 60% от общей суммы), гранта (более 30%), а также за счет доли правительства Таджикистана (около 10%).

С начала реализации проектов подрядными компаниями освоено более $200 млн.

По данным Минтранса, на данный момент, в частности, осуществляется реабилитация автодорог Душанбе-Турсунзаде-граница Узбекистана (участок от памятника Сино до западных ворот Душанбе), Душанбе-Бохтар (первый этап), Восеъ-Ховалинг, Кангурт-Балджуван-Ховалинг, Худжанд-Исфара, Канибадам-Патар.

Продолжается строительство автодороги Куляб-Калаихумб (участки Куляб-Ш.Шохин, Шкев-Калаихумб), а также строительство мостов и тоннелей на автодороге Душанбе-Бохтар-Куляб, противолавинных галерей на автодороге Душанбе-Чанак.

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