В Душанбе обсудят роль СМИ в развитии мира и демократии
Хикматуллозода: реализация проекта «Один пояс, один путь» может быть очень значимой для Таджикистана
На дороге Душанбе-Худжанд вводится сезонное ограничение на движение грузовиков
Чемпионат по мини-футболу "Pure Game Cup 2019" завершён
Общий бюджет реализуемых в Таджикистане автодорожных проектов превышает $575 млн.
Посол США: Америка поддержит инициативы гражданского общества в Таджикистане
Император Японии отрекается от престола. Впервые за 200 лет
«МегаФон Таджикистан» рассказал будущим программистам о стартапе
Два ветерана ВОВ из Таджикистана поедут на Парад Победы в Санкт-Петербург
Репортёры без границ и НАНСМИТ призывают правительство Таджикистана разблокировать «Азия-Плюс» и мессенджеры
В Душанбе обсудят роль СМИ в развитии мира и демократии
Хикматуллозода: реализация проекта «Один пояс, один путь» может быть очень значимой для Таджикистана
На дороге Душанбе-Худжанд вводится сезонное ограничение на движение грузовиков
Чемпионат по мини-футболу "Pure Game Cup 2019" завершён
Общий бюджет реализуемых в Таджикистане автодорожных проектов превышает $575 млн.
Посол США: Америка поддержит инициативы гражданского общества в Таджикистане
Император Японии отрекается от престола. Впервые за 200 лет
«МегаФон Таджикистан» рассказал будущим программистам о стартапе
Два ветерана ВОВ из Таджикистана поедут на Парад Победы в Санкт-Петербург
Репортёры без границ и НАНСМИТ призывают правительство Таджикистана разблокировать «Азия-Плюс» и мессенджеры
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