До 2019 года в американских образовательных программах приняли участие около 4 тыс. человек из Таджикистана, в том числе школьники, студенты, преподаватели и ученые.
Вы тоже хотите бесплатно учиться в вузах или интересуетесь образовательными программы США?
Кто и каким образом может стать участником этих программ, в эфире радио «Азия-Плюс» рассказал пресс-атташе отдела по связям с общественностью посольства США в Таджикистане Джефф Райденауэр.
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