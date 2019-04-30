До 2019 года в американских образовательных программах приняли участие около 4 тыс. человек из Таджикистана, в том числе школьники, студенты, преподаватели и ученые.

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Кто и каким образом может стать участником этих программ, в эфире радио «Азия-Плюс» рассказал пресс-атташе отдела по связям с общественностью посольства США в Таджикистане Джефф Райденауэр.

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