Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев в Душанбе, 9 марта 2018 года

Символично, что весной 2018 года в преддверии праздника Навруз, который издревле отмечают народы Центральной Азии, наступил новый день во взаимоотношениях Таджикистана и Узбекистана.

О достигнутых результатах в совместном мультимедийном лонгриде журналистов Таджикистана и Узбекистана.

Данный материал подготовлен Независимой школой журналистики «Таджикистан – XXI век».

Таджикистан и Узбекистан: от стен к мостам