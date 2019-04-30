Таджикистан и Узбекистан: от стен к мостам

Символично, что весной 2018 года в преддверии праздника Навруз, который издревле отмечают народы Центральной Азии, наступил новый день во взаимоотношениях Таджикистана и Узбекистана.
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Данный материал подготовлен Независимой школой журналистики «Таджикистан – XXI век».
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