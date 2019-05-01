Утром во вторник 30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал видео, записанное на одной из баз военно-воздушных сил страны. На записи он в окружении мужчин в военной форме заявил, что военные "приняли правильное решение", перешли на его сторону и готовы бороться с правительством Мадуро. Происходящее Гуайдо называет финальным этапом смены власти в стране, передает ВВС
Гуайдо с авиабазы "Ла Карлота" призвал и других венесуэльских военных поддержать его. Он назвал президента Мадуро узурпатором и призвал жителей Каракаса приходить к авиабазе. В окрестностях базы произошли вооруженные столкновения.
Правительство Мадуро в ответ заявило, что попытка переворота организована военными-предателями, а основная часть вооруженных сил - на его стороне.
"Оружие республики готово защитить суверенитет и независимость нации", - сказал в телеобращении министр обороны Владимир Падрино.
Сам Николас Мадуро заявил, что заручился поддержкой военных, которые "выразили полную верность народу, конституции и родине".
Один из членов правящей социалистической партии Диосдадо Кабельо призвал сторонников Мадуро выйти на улицы.
По информации агентства Рейтер, днем в Каракасе произошло столкновение военных, поддерживающих Гуайдо, с силами, верными Мадуро.
Неподалеку от авиабазы, где Гуайдо предположительно записал свое обращение, тоже произошли столкновения с применением огнестрельного оружия.
"Это не переворот военных. Это планировалось в Вашингтоне, в Пентагоне, в Госдепартаменте и Болтоном", - сказал в беседе с Рейтер министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса, имея в виду советника президента США по безопасности Джона Болтона.
"Для Гуайдо ставки очень высоки. Правительство Венесуэлы говорит, что борется с попыткой переворота. Это самый драматичный момент в событиях, которые в последние месяцы происходят в Венесуэле", - считает дипломатический обозреватель ВВС Джонатан Маркус.
Между тем, агентство Франс пресс сообщает, что Леопольдо Лопес - осужденный оппозиционер и глава партии, членом которой является Гуайдо - попросил политического убежища в Чили.
По информации агентства Рейтер, несколько служащих Нацгвардии также появились в бразильском посольстве и попросили убежища в Бразилии.
В разных районах Каракаса собрались сторонники Гуайдо и его противники, на стороне которых выступают силовики.
В городе продолжаются столкновения между сторонниками Гуайдо и военными, в распоряжении которых есть бронированные автомобили. Протестующие бросают камни, против них используют водометы и слезоточивый газ.
На камеры попал момент, когда один из бронированных автомобилей врезался в толпу. О пострадавших не сообщается.
Газета El Universal сообщает о 37 раненых в результате протестов в столице. Корреспондент ВВС в Каракасе Гильермо Олмо говорит, что во вторник столкновения достигли нового уровня жестокости.
На данный момент приостановлены все полеты авиации общего назначения из/в Венесуэлу.
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