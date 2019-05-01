Из Ирака в Душанбе ночью 30 апреля было доставлено 84 ребенка.

Это дети таджикских боевиков экстремистских групп, которые находились в лагерях или тюрьмах Ирака, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

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Детей привезли самолетом иракской авиакомпании FlyErbil. Некоторые из них в свое время были вывезены родителями в Ирак, другие родились уже там. Большинство их отцов были убиты, а их матери содержатся в иракских тюрьмах за пособничество террористам.

В рамках решения вопроса о возвращении таджикских граждан из Ирака в Таджикистан было выявлено, что в иракских тюрьмах и лагерях находятся 43 женщины и 95 детей.

«84 из них сегодня были возвращены на родину, сейчас ведутся переговоры о возвращении еще 11 детей»,- сообщается на сайте МИД.

Детей в аэропорту встречали их родственники.

Вопрос репатриации детей обсуждался на встрече посла Таджикистана в Кувейте и Ираке Зубайдулло Зубайдзода с заместителем министра иностранных дел Ирака Хазимом аль-Юсуфи.

Раннее сообщалось, в последние годы около 1900 граждан Таджикистана выехали в Сирию и Ирак для участия в военных действиях на стороне ИГ. Среди погибших в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке числятся около 500 таджикистанцев.

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