Аналитики Международного валютного фонда прогнозируют экономике Таджикистана наиболее значительное падение темпов роста в регионе Кавказа и Центральной Азии в ближайшие два года.

«Ожидается, что Таджикистан испытает самое значительное падение темпов роста, поскольку продолжающаяся консолидация бюджета усиливает негативный эффект от сокращения денежных переводов», - говорится в новом обзоре Фонда «Перспективы развития региональной экономики».

Реальный рост ВВП Таджикистана в прошлом году составил 7%, что являлось наивысшим показателем среди стран региона.

Экономисты МВФ прогнозируют, что в 2019 году рост экономики республики замедлится до 5%, а в 2020 году – до 4,5%.

Темпы роста в КЦА

Фото Обзор МВФ

В новом обзоре говорится, что в целом темпы экономического роста в регионе остаются стабильными, но все еще слишком низкими для того, чтобы со временем повысить уровень жизни.

«С учетом прогнозируемых на 2019 и 2020 годы темпов экономического роста на уровне 4,1% перспективы развития региона КиЦА практически не изменились по сравнению с темпами роста в размере 4,2% в прошлом году», - отмечают авторы обзора.

При этом они подчеркивают, что перспективы для стран региона омрачаются повышенными уровнями неопределенности.

В частности экономисты Фонда отмечают торговую напряженность между США и Китаем. «Независимо от любых договоренностей в сфере торговли в ближайшее время, затяжные споры вокруг торговли и безопасности, вероятно, по-прежнему будут влиять на перспективы региона через нарушения в цепочке поставок и сокращение инвестиций», - говорится в обзоре.

Кроме того, подчеркивается повышенная волатильность (статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо) цен на нефть в условиях неопределенности мировой экономической конъюнктуры.

«Это окажет давление на сальдо бюджетов и внешнеторговых счетов стран - экспортеров нефти. Страны - импортеры нефти также могут быть затронуты через повышенную региональную неопределенность, а также через сокращение объема и усиление изменчивости денежных переводов (Армения, Таджикистан)», - говорится в обзоре.

Также аналитики МВФ отмечают, что конъюнктура мирового финансового рынка в последнее время стала более благоприятной, но, вероятно, останется волатильной, и настроения на рынке могут резко поменяться.

«Если это произойдет, спреды (разность между лучшими ценами заявок на продажу (аск) и на покупку (бид) в один и тот же момент времени на какой-либо актив) могут резко вырасти, подвергая страны риску более высокого бремени по выплате процентов (Бахрейн, Египет, Ливан), переоценки внешнего долга (Кыргызская Республика, Таджикистан) и напряженности финансового сектора (Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика)», - заключают авторы обзора.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.