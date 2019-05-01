59 лет назад, 1 мая 1960 года, в 8 часов 36 минут по душанбинскому времени, воинская часть противовоздушной обороны Советского Союза в Таджикской ССР обнаружила нарушивший государственную границу американский самолет-разведчик, летевший на высоте 20 тысяч метров. Позже самолет, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, был сбит над Свердловском (ныне Екатеринбург).
Рано утром 1 мая 1960 года, в праздничный для советских граждан день, самолет-разведчик U-2 под управлением старшего лейтенанта ВВС США Френсиса Пауэрса вылетел с базы Пешавар (Пакистан) в сторону границы СССР с очередным разведывательным заданием - операция "Оверфлайт" ("Перелет"), целью которой была фотосъёмка военных и промышленных объектов и запись сигналов советских радиолокационных станций.
Маршрут полета пролегал через территорию Афганистана, значительную часть территории СССР - Аральское море, Свердловск, Киров и Плесецк - и завершался на авиабазе Будё в Норвегии.
Чтобы не выдать себя, пилоту строжайше запретили поддерживать радиосвязь. Пауэрс пересек советскую границу в 8.36 по душанбинскому времени юго-восточнее города Пяндж. Воины-локаторщики душанбинского гарнизона первыми засекли самолет-шпион, передав его затем для сопровождения другим радиолокационным станциям, находящимся в глубине территории Советского Союза.
Одним из пунктов маршрута шпиона стала столица Таджикской ССР г. Сталинабад (Душанбе) и г. Ленинабад (Худжанд), а точнее - расположенный близ него завод «Востокредмет» - первенец атомной промышленности СССР, носивший тогда скромное название «Комбинат № 6 МВД СССР».
Специалистов Центрального разведывательного управления США, пославших шпиона, очень интересовал характер назначения огромного промышленного строительства, развернувшегося вокруг Душанбе и его оборонные объекты в 1960 году.
Позже экспертами, проводившими исследования аэрофотопленки американского самолета U-2, было подтверждено наличие отснятых на ней военных и гражданских объектов города Душанбе, и даже кадры праздничной Первомайской демонстрации трудящихся на новой городской площади им. Ленина.
«Фотограф» невидимка
Самолет U-2, высота полета которого составляла 20-24 километра, идеально подходил для шпионских целей, поскольку был недосягаем ни для истребителей, ни для зенитчиков.
Летая на такой высоте в стратосфере, такие самолеты могли фотографировать интересующие их объекты, причем качество фотографий позволяло разглядеть даже номера на самолетах, стоящих на аэродромах. За неуязвимость для средств противовоздушной обороны в США U-2 нарекли Dragon Lady ("Леди Дракон").
Попытки перехвата американских высотных разведчиков, нарушавших воздушное пространство СССР, неоднократно предпринимались советскими истребителями МиГ-19, но разница в высоте полета не позволяла им сбить нарушителя.
Ситуация изменилась 1 мая 1960 года.
Пауэрс уже миновал Тюратам (полигон Байконур, Казахстан), прошел вдоль Аральского моря, оставил позади Магнитогорск и Челябинск, почти подошел к Свердловску, а ПВО не могло с ним ничего сделать - самолетам не хватало высоты, а зенитные ракеты наземного базирования почти нигде еще не стояли.
После неудачной попытки тарана с аэродрома под Свердловском были подняты на перехват два МиГ-19 под управлением капитана Бориса Айвазяна и старшего лейтенанта Сергея Сафронова.
Американский самолет-шпион уже пробыл в воздушном пространстве Союза больше трех часов, зайдя на глубину 2,1 тысячи километров от границы. Пилот успел сфотографировать множество закрытых объектов. На расстоянии 30 километров к юго-востоку от Свердловска Пауэрс изменил курс, повернув на 90 градусов. Его следующей целью был Плесецк.
В это время U-2 вошел в зону действия ракетного дивизиона, на вооружении которого стояли зенитные ракетные комплексы С-75, принятые на вооружение в конце 1950-х годов и способные поражать цели на высоте более 25 километров.
В 8.53 по московскому времени первая выпущенная ракета ЗРК С-75 подошла к U-2 сзади, но радио-взрыватель сработал преждевременно. Взрыв оторвал хвостовую часть самолета, и машина, клюнув носом, стала падать. Пилот Пауэрс не стал использовать катапультное кресло.
Позже он утверждал, что в нем находилось взрывное устройство, которое должно было сработать при катапультировании, чтобы самолет не попал в руки противника. Пауэрс, дождавшись высоты, когда можно было дышать без кислородного прибора, выбрался из разваливающегося на части самолета и выпрыгнул с парашютом.
После того, как U-2 рассыпался в воздухе, оператор РЛС принял отвалившиеся обломки за выпущенные противником радиолокационные помехи. Потому было решено работать по U-2 дальше. В итоге под ракетный залп попали два истребителя МиГ-19, преследовавшие нарушителя. Машину Сергея Сафронова сбили, летчик погиб, а его напарнику, успевшему заметить идущую к его самолету ракету, в пикировании удалось выйти из-под удара.
Показательный суд
Пауэрс приземлился недалеко от уральской деревушки, где его и взяли в плен местные жители. Позже летчика доставили вертолетом на аэродром под Свердловском, а затем отправили в Москву.
После распространения информации об уничтожении U-2 американцы, думая, что никаких улик не сохранилось, вообще отрицали сам факт преднамеренного нарушения границы. Затем было заявлено, что пилот заблудился. Но советская сторона опровергла это заявление, предоставив доказательства в виде обломков самолета и показаний самого пилота.
Американской администрации пришлось признать, что ее разведывательные самолеты продолжают облетать на большой высоте советскую территорию для мониторинга военных приготовлений (раньше Вашингтон это отрицал). В результате не состоялся саммит в Париже, на котором планировалось обсудить ситуацию в разделенной Германии, возможность контроля над вооружениями, запрещения ядерных испытаний и ослабление напряженности между СССР и США. Был отменен намеченный на июнь 1960 года визит президента США Дуайта Эйзенхауэра в Москву.
Военнослужащие, отличившиеся в операции по уничтожению самолета-шпиона, были награждены. Ордена и медали получил 21 человек, ордена Красного Знамени были удостоены старший лейтенант Сергей Сафронов и командиры зенитных ракетных дивизионов.
Военная коллегия Верховного суда СССР в августе 1960 года приговорила Пауэрса к десяти годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме по статье "шпионаж", но в заключении американский летчик провел всего 108 дней. В феврале 1962 года в Берлине Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля (настоящее имя - Вильям Фишер).
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