Кроме экономических коридоров в странах ЦАРЭС, куда входит и Таджикистан, должны появиться открытые коридоры для туристов. Об этом было сказано в ходе дискуссии, посвященной устойчивому развитию туризма в регионе ЦАРЭС, которая состоялась сегодня, 1 мая в рамках 52-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Нанди, Фиджи.

Страны Центрально-азиатской программы регионального и экономического сотрудничества (ЦАРЭС), куда наряду с другими девятью государствами входит и Таджикистан, должны приложить совместные усилия для развития регионального туризма. Об этом сегодня, 1 мая во время дискуссии «Устойчивое развитие туризма в странах ЦАРЭС» заявил генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии назначен Вернер Липак (Werner Liepach).

В ходе дискуссии представители восьми стран региона рассказали об усилиях со стороны правительств своих государств, которые прилагаются для развития туризма. Таджикистан во время дискуссии был представлен Шарафом Шералиевым, секретарем консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте страны.

По словам чиновника, республика считает развитие туризма своим приоритетным направлением и находится под пристальным вниманием президента страны Эмомали Рахмона.

- Мы находим рекомендации со стороны АБР очень полезными для нас, мы обсуждаем вопросы о том, как нам скооперироваться с другими странами региона ЦАРЭС, чтобы развивать региональный туризм, - сказал Шералиев.

Также он отметил, что в прошлом году Таджикистан посетили более одного миллиона туристов, то есть в 2,5 раза больше, чем в 2017 году.

По словам представителя Пакистана, советника премьер-министра по институциональным реформам этой страны Ишрата Хусайни, туристам нужно предоставить возможность путешествовать по странам региона ЦАРЭС без бюрократических проволочек. Он отметил, что регион богат на разные виды туризма, которые можно комбинировать в общие программы.

- Например, можно создать комбинированные туры из Пакистана в Бухару и Самарканд, через другие страны региона, - сказал он.

Фото Asia-Plus

О том, что региональное развитие туризма может стать привлекательным для путешественников сказал и представитель Института ЦАРЭС Санджасурен Байяра. По его словам, у регионального туризма в странах ЦАРЭС большой потенциал, который будет дополнительно обсуждаться в ходе конференции на высоком уровне, намеченной на октябрь 2019 года.

В ходе дискуссии было отмечено, что продвижение туристического сотрудничества является одним из приоритетных направлений в рамках стратегии ЦАРЕС 2030: туризм способствует углублению социально-экономических и культурных связей среди стран, улучшает взаимодействие и способствует диалогу, соединяет людей. Кроме того, туризм генерирует значительные бизнес-возможности и способствует трудоустройству особенно рабочих со средним и низким уровнем доходов, женщин и молодых людей.

В 2018 году секретариат ЦАРЕС провел обзорное исследование «Содействие региональному туристическому сотрудничеству в рамках стратегии ЦАРЕС 2030», в котором был оценен потенциал ЦАРЕС, как региональной платформы для сотрудничества и продвижения скоординированного подхода для туристического развития. Исследование выявило возможности для усиления и распространения туристического сотрудничества между членами ЦАРЕС, максимального увеличения экономических возможностей, с сохранением существующих экосистем. Результаты исследования были обсуждены во время региональных консультаций в Ташкенте, в октябре 2018 года. Участники того обсуждения подчеркнули важность продолжения диалога для продвижения туристического сотрудничества в рамках ЦАРЕС.

Напомним, страны – члены ЦАРЭС: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Институты-партнеры ЦАРЭС: Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, Исламский банк развития, Программа развития ООН и Всемирный банк.

Программа была задумана в конце 1990-х годов. Первое официальное заседание ЦАРЭС состоялось в 2001 году в Маниле, Филиппины. С тех пор партнерство стало авторитетной диалоговой площадкой.

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