Агентство социального страхования и пенсий (АССП) совместно с Проектом «Техническая помощь в поддержку пенсионной реформы в Таджикистане», финансируемым Европейским Союзом, 30 апреля начало второй четырехэтапный курс тренингов для тренеров (ToT) для сотрудников районного управления.

Тренинги будут охватывать законодательные и нормативные положения и требования к отчетности программы социального страхования для специалистов из всех 68 районных отделений по всей республике.

На этой неделе в центральный аппарат АССП в Душанбе прибыли 42 специалиста программы из районных управлений Согдийской и Хатлонской областей. Всего около 146 инструкторов районных управлений пройдут курс в течение следующих 5-6 месяцев.

Первый замдиректора Агентства Назокат Одиназода подчеркнула важность получения участниками этих знаний в области законодательства.

Атташе и менеджер программы представительства ЕС в Таджикистане Франческо Страньеро, в свою очередь, сказал, что Европейский Союз сотрудничает с Агентством более 10 лет и решительно поддерживает такие семинары по развитию потенциала и обучению, как этот.

Он отметил важность того, что финансируемый Европейским Союзом проект является важной частью Программы поддержки человеческого развития II, подписанной в 2014 году Республикой Таджикистан и Европейским Союзом.

Серия учебных семинаров продолжится в августе и сентябре. Агентство посветило серию тренингов для того, чтобы специалисты усилили опыт работы по программам социального страхования и пенсионного обеспечения, и могли инструктировать других на уровне районных управлений в отношении проведения правильных операций.

У районных управлений Агентства есть полномочия для записи данных и информации о работниках и пенсионерах, просмотра личных дел, расчета пенсий по программе, предоставления пособий и авторизации платежей для всех бенефициаров программы. Они должны обладать высоким уровнем знаний, чтобы точно отвечать на вопросы пенсионеров и других бенефициаров и обеспечивать справедливое обращение с бенефициарами в соответствии с законодательством и нормативными актами.

Недельные семинары будут проводиться под руководством специалистов центрального аппарата Агентства, которые также будут доступны в течение всей недели, чтобы отвечать на вопросы и проводить обсуждения. Тренеры получат материалы курсов по повышению квалификации по законодательным, нормативным вопросам, вопросам бюджетирования, вопросам бухгалтерского учета и аудита.

Участники получат программу и материалы курсов повышения квалификации по темам, начиная от нынешних процедур расчета и выплаты пособий по социальной помощи, положений о системе профессиональных пенсий, по выплате пенсий и пособий с помощью банковских карт и контроля над пенсионными выплатами др.

Этот тренинг является частью широкого спектра мероприятий по развитию потенциала, которые реализуются Проектом в тесном сотрудничестве с Агентством. В течение прошлого года совместно с Национальным университетом Таджикистана проводилась серия курсов начального и продвинутого уровня по актуарной науке, которые будут продолжены в течение текущего года.

Кроме того, после разработки в рамках Проекта в партнерстве с Агентством системы электронного учета и администрирования были подготовлены специалисты по переносу данных и информации из прежней системы учета в новую Информационную систему управления Агентством (ИСУ АССП), которая в настоящее время проходит пилотирование в пилотных районах.

Новая ИСУ АССП проходит тестирование в двух пилотных районных офисах в Варзобе и Гиссаре и может быть развернута в республике уже в следующем году.

Обучение для работодателей и пользователей системы будет начато в течение следующих нескольких месяцев по расписанию.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.