Предложение о создании в республике предприятий по производству медицинского оборудования было обсуждено на встрече руководства Торгово-промышленной палаты Таджикистана с президентом компании Amicus Enterprises Джехангиром Баджва и президентом компании Repro KRC (Pvt) Ltd Первезом Шафкатом Али в минувший понедельник в Душанбе.
«Джехангир Баджва предложил создание на территории Таджикистана предприятий по производству медицинского оборудования, в частности рентгеновских пленок и хирургических инструментов, отметив две выгоды для Таджикистана: снижение расходов на экспорт данной продукции и возможность ее экспорта в соседние страны», передает пресс-служба ТПП РТ.
Компания Amicus Enterprises является одним из ведущих пакистанских производителей хирургических инструментов.
Компания занимается производством этой продукции с 1970 года, а с 1982 года экспортирует ее на международные рынки.
Компания Repro KRC занимается изготовлением медицинских и промышленных рентгеновых пленок, пленок для переноса художественно-графического изображения и прочее. Компания основана в 1996 году.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Юные таджикские футболисты поборются за путевку в лагерь ФК «Барселона» в городе Сочи
Таджикские автодорожники получили новую технику и оборудование
Гурминдж Завкибеков. Актер, влюбленный в музыку
Сотрудники Агентства соцстрахования и пенсий повышают навыки работы с пенсионерами
В Душанбе будет реконструирован еще один мост
Многие из детей говорят только на арабском. Как встретили спецрейс из Ирака
Священный месяц Рамазан в Таджикистане начнется 6 мая
Таджикистан вместе со странами ЦАРЭС будет развивать региональный туризм
Как таджикские пограничники засекли американский самолет-разведчик
В Хатлоне ограбили филиал «Банка Эсхата». Неудачно
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста