За неделю на автодорогах Душанбе выявлено 3887 правонарушений, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.
Они были выявлены в ходе рейдов сотрудников столичной госавтоинспекции.
«В рамках рейдов задержаны 6 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Также за это время зафиксировано 10 случаев вождения без номерных знаков, 129 случаев превышения скорости, 71 случай использования мобильного телефона за рулём, 10 случаев несоблюдения светофора, 7 случаев неподчинения требованиям сотрудников ГАИ, 152 нарушения правил маневрирования и 79 случаев вождения автомобиля без техосмотра», сообщает пресс-служба.
Были также выявлены нарушения ПДД со стороны пешеходов и водителей общественного транспорта.
Среди водителей общественного транспорта выявлено 48 случаев нарушения маршрута движения и 463 случая перегрузки салонов. А пешеходы нарушили ПДД 728 раз в течение недели.
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