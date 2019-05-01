Почему в Таджикистане сегодня не слышен голос профсоюзов, некогда могучего органа, который защищал права трудящихся и которого боялись и уважали работодатели? 1 мая, в день трудящихся, рассказываем, что было и что есть сейчас.

Инертный профсоюз

Без защиты профсоюза работник в случае конфликта с работодателем остается один на один с организацией, у которой за спиной госорганы и целый штат своих юристов.

В решении основных проблем, которые стоят перед обществом, роль таджикских профсоюзов не так видна, как должно быть. Ранее говоря о роли профсоюзов в республике, бывший замдиректора ЦСИ Сайфулло Сафаров отмечал, что профсоюзам остается слишком маленькое поле для деятельности. Тем не менее, профсоюзы должны более настойчиво вмешиваться в те проблемы, которые остаются нерешенными: защита прав трудящихся, обеспечение рабочими местами, создание специальных программ, направленных на защиту интересов всех групп трудящихся.

Иногда звучат слова критики и в адрес Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, когда в республике низкий уровень жизни, нехватка рабочих мест, низкая заработная плата, а цены растут, как грибы после дождя, она молчит.

Советуют Федерации менять свой подход к решению проблем, набраться смелости и добиваться открытости в своей работе.

Тем не менее, в работе Федерации независимых профсоюзов республики есть сдвиг - она приняла участие в принятии пакета законов, регулирующих защиту и функционирование трудовых коллективов. Это Законы: «О профессиональных союзах», «О социальном партнерстве, соглашениях и коллективных договорах», «Об охране труда», «Об объединении работодателей» и т.д.

В 2017 году было подписано Генеральное соглашение между правительством, Федерацией независимых профсоюзов Таджикистана и Объединением работодателей на 2018–2020 годы. Специальная межведомственная комиссия разработала Концепцию совершенствования системы нормирования труда и заработной платы в республике на 2019–2026 годы.

Как было?

Как рассказывает ветеран профорганов Ватан Махмадмуродов из сферы народного образования, в СССР профсоюзы находились под контролем государства. Советские профсоюзы активно занимались соцобеспечением и распределением, являясь частью государственного аппарата. Им в собственность была передана почти вся социальная сфера страны: дома отдыха, санатории, детские сады, стадионы и др. Они распределяли квартиры, машины и прочие дефицитные товары.

«Например, мы выдавали талоны на автомашины по очереди, с этим часто случались скандалы, - вспоминает ветеран. – Кроме того, месткомы выделяли квоты для покупки дефицитных товаров, путевки на курорты и санатории Советского Союза. Талонов на всех не хватало».

Заседание Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Фото из официального сайта организации

Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) и его республиканское отделение Таджпрофсоюз принимали деятельное участие в разработке народно-хозяйственных планов, руководили соцсоревнованием, заслушивали отчёты властей, были наделены правом законодательной инициативы, руководили обществами изобретателей и рационализаторов, научно-техническими обществами, добровольными спортивными обществами профсоюзов, занимались развитием туризма и другими важными вопросами.

Как стало?

Многие эти полномочия профсоюзы потеряли ну, или не могут ими воспользоваться. Потеряв советское наследие, профсоюзы стали менее активными в решении социальных проблем общества. Например, за годы независимости не было слышно ни одного весомого заявления со стороны профорганов по поводу повышения цен на электричество, коммунальные услуги, связь и транспорт. Хотя по закону «О профсоюзах…» им даны немалые полномочия. За них эту работу выполняют правозащитные организации, НПО, независимые СМИ, гражданские активисты.

В частных предприятиях совсем нет профсоюзных организаций.

Несмотря на недостатки, на примере некоторых профсоюзных организаций можно отметить положительные моменты.

Как рассказывает председатель профкома ТАЛКО Музаффар Мадалиев, их профсоюзный орган в меру своих возможностей продолжает помогать работникам предприятия.

Профком ТАЛКО ежегодно организовывает отдых детей в лагере «Ширкент»

«В первую очередь, это принятие ежегодного Коллективного договора, где по пунктам расписаны обязательства работодателя и сотрудников компании, - говорит он. – Часто к нам люди обращаются по поводу путевок в санатории, для решения трудовых споров, по вопросам охраны труда и почти все они положительно решаются».

Профком ТАЛКО выпускает еженедельный бюллетень, где рассказывает о своей деятельности и разъясняет коллективу его права и обязанности. Профсоюзная организация Таджикской железной дороги имеет свой сайт в интернете, где доступна вся информация для сотрудников компании. К сожалению, таких активных профорганизаций в Таджикистане очень мало.

Профком ТАЛКО ежегодно организовывает отдых детей в лагере «Ширкент»

Что дает профсоюз?

Сегодня, вступив в профсоюз, работник получает право:

- на все социально-экономические нормы и льготы, предусмотренные в коллективном договоре;

- в рассмотрении индивидуального трудового спора работника - члена профсоюза с работодателем или его представителями;

- на содействие профсоюза по вопросам оплаты труда, размера заработной платы и своевременной ее выплаты;

- на содействие в повышении квалификации работника и получении соответствующего рабочего места с более высокой оплатой труда;

- на защиту профсоюзом в случае увольнения с работы, других несправедливых действий:

- на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью на производстве;

- на материальную помощь в случаях возникновения тяжелых жизненных обстоятельств;

- профсоюз дает возможность дополнительного страхования от несчастных случаев на себя и членов своей семьи;

- помощь в получении льготной путевки на санаторно-курортное лечение, на оздоровление и отдых для себя и членов семьи;

- бесплатное или льготное пользование культурными и спортивными сооружениями, культурно-спортивным инвентарем.

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