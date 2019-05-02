Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета. Документ размещен на портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Ряд его положений, в том числе о национальной системе доменных имен, начнут действовать с 2021 года.

Госдума одобрила закон 16 апреля, Совет Федерации — 22 апреля.

По закону, российские власти смогут контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Предусмотрена возможность создания инфраструктуры, которая позволит российскому сегменту работать в изоляции, если операторы связи не смогут подключиться к зарубежным корневым серверам интернета. Отвечать за «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета будет Роскомнадзор.

Голосование во втором чтении за законопроект об изоляции Рунета в Госдуме прошло с нарушением процедуры. Фамилия спикера Вячеслава Володина значилась в списке голосовавших, хотя его не было в Москве. Представитель Володина объяснила это ошибкой сотрудников аппарата Госдумы.

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что при голосовании по закону об изоляции Рунета в Совете Федерации произошла техническая ошибка, и ее голос засчитали «За», хотя она проголосовала против. Позже Совфед исправил результат голосования Нарусовой.

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