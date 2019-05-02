Душанбинский «Истиклол» с крупным счетом обыграл команду «Дордой» из Кыргызстана в рамках матча третьего тура группового этапа Кубка АФК-2019.

Чемпион Таджикистана, столичный «Истиклол» на своем поле обыграл бишкекский «Дордой» со счетом 4:1. Матч, который проходил в рамках группового этапа Кубка АФК-2019 на Центральном республиканском стадионе, собрал свыше 13 тысяч болельщиков.

Футболисты «Истиклола» начали игру в быстром темпе, провели несколько атак, одну из которых гости отбили в своей штрафной с нарушением правил. Пенальти реализовал Алишер Джалилов.

Фото ФФТ

В конце первого тайма душанбинцам удалось второй раз забить гол с пенальти. На этот раз автором гола стал Фатхулло Фатхуллоев.

Едва начался второй тайм, как «Истиклол» снова бросился в атаку и Михайло Сакич, воспользовавшись несогласованностью обороны «Дордоя» сделал счет разгромным.

Лишь после этого гола гости стали действовать острее и Мирлану Мурзаеву после красивого дальнего удара удалось забить ответный мяч. Пошла открытая игра, в котором вратарю «Дордоя» Валерию Кашубе пришлось в четвертый раз вынуть мяч из сетки ворот. Автором последнего мяча в этой встрече стал Шахром Самиев.

Эта победа позволила чемпиону Таджикистана единолично возглавить турнирную таблицу в группе «D» в Центральной зоне Кубка АФК и уйти в отрыв. Теперь в активе «Истиклола» семь очков. Вслед за ним расположился вице-чемпион Таджикистана «Худжанд», набравший после трех туров четыре очка. На третьей строчке расположился ашхабадский «Алтын Асыр» (4 очка). Замыкает группу бишкекский «Дордой», у которого одно очко.

Матчи четвертого тура Кубка АФК в Центральной зоне будут сыграны ровно через две недели – 15 мая.

Календарь оставшихся игр:

4-й тур. 15 мая

«Дордой» (Кыргызстан) – «Истиклол» (Таджикистан)

«Алтын Асыр» (Туркменистан) – «Худжанд» (Таджикистан)

5-й тур. 19 июня

«Худжанд» (Таджикистан) – «Истиклол» (Таджикистан)

«Алтын Асыр» (Туркменистан) – «Дордой» (Кыргызстан)

6-й тур. 26 июня (среда)

«Истиклол» (Таджикистан) – «Алтын Асыр» (Туркменистан)

«Дордой» (Кыргызстан) – «Худжанд» (Таджикистан)

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